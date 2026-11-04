Cử tri Đông Lộc kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh trước Kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2026

Tham dự hội nghị, về phía đại biểu HĐND tỉnh có bà Phan Thị Thúy Vinh - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Về phía lãnh đạo địa phương có các đồng chí: Võ Minh Thế - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã; Nguyễn Đình Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; cùng đông đảo cử tri trên địa bàn.

Toàn cảnh đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Nga

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những kỳ họp trước.

Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Nga

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, hội nghị đã ghi nhận 6 lượt ý kiến với 14 nội dung kiến nghị. Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, bố trí đất đai và đầu ra cho nông sản; đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông và nhà văn hóa sau sáp nhập. Cử tri cũng kiến nghị nâng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ cơ sở, sớm hướng dẫn giải quyết chế độ đối với cán bộ, người hoạt động không chuyên trách nghỉ do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bà Phan Thị Thúy Vinh - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Thanh Nga

Đại biểu Phan Thị Thúy Vinh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chế độ đối với các đối tượng nghỉ do sắp xếp tổ chức bộ máy. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, đại biểu sẽ tổng hợp, chuyển HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Cử tri xã Đông Lộc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Nga

Cử tri xã Đông Lộc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Nga

Hội nghị tiếp xúc cử tri là dịp để đại biểu HĐND tỉnh nắm bắt tình hình thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; qua đó kịp thời chuyển tải những kiến nghị chính đáng đến các cấp, các ngành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử./.