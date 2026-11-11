Cử tri Định Mỹ kiến nghị điều chỉnh lịch thời vụ, nâng cấp trạm bơm

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Định Mỹ trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của đại biểu HĐND hai cấp tỉnh An Giang.

Ngày 11/11, đại biểu HĐND hai cấp tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Định Mỹ trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Tại hội nghị, nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống và sản xuất nông nghiệp đã được đặt ra.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực.

Cử tri kiến nghị ngành chức năng rà soát, điều chỉnh lịch thời vụ tại các tiểu vùng DT3, DT4 cho phù hợp với thực tế; đồng thời kiểm tra, nâng cấp hệ thống trạm bơm để bảo đảm nguồn nước tưới tiêu. Bên cạnh đó, cử tri cũng bày tỏ lo lắng trước tình trạng chuột gây hại diện rộng; chi phí vận chuyển cao, trong khi giá thu mua nông sản thấp, ảnh hưởng đến thu nhập người dân.

Cử tri cũng phản ánh vấn đề dây cáp viễn thông chằng chịt gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và kiến nghị sớm chấn chỉnh.

Đại biểu HĐND hai cấp ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đối với vấn đề thủy lợi và lịch thời vụ, lãnh đạo xã Định Mỹ cho biết đã khảo sát thực tế tại các tiểu vùng DT3, DT4, đồng thời phối hợp với ngành chức năng tìm giải pháp phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.