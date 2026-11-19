Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Phú Lợi. Ảnh: DUY TRẦN

Sáng 19-11, Tổ đại biểu số 2 HĐND TPHCM khóa XI gồm các đại biểu Nguyễn Khoa Diệu An, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM; Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương; Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phú Lợi trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.

Cử tri phường Phú Lợi tham dự hội nghị. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội nghị, đại biểu Ngô Minh Đức đã thông tin với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau các kỳ họp trước.

Dự kiến HĐND TPHCM sẽ thông qua đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Cử tri nêu ý kiến về việc đưa trẻ em vào nhân khẩu hộ gia đình để tính phí thu gom, xử lý rác là bất hợp lý. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ quan tâm và kỳ vọng Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10-2026 sẽ tạo động lực cho thành phố phát triển toàn diện.

Các cử tri cũng đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến chi phí thu gom, xử lý rác ảnh hưởng đến một bộ phận người dân có thu nhập thấp, người ở trọ. Cho rằng việc đơn vị thu gom rác tính cả trẻ em vào nhân khẩu hộ gia đình để thu phí là bất hợp lý. Do đó, kiến nghị cơ quan quản lý làm rõ độ tuổi áp dụng nhằm có cách tính phù hợp.

Cử tri cũng đề xuất cần rà soát các vị trí đất công, trụ sở dôi dư để tận dụng cơ sở vật chất làm công viên, điểm sinh hoạt cộng đồng, nhất là ở nhiều khu phố sau sáp nhập có tỷ lệ dân số đông, rất cần địa điểm để hội họp, sinh hoạt…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo địa phương đã trả lời, giải đáp một số ý kiến, thắc mắc thuộc thẩm quyền. Thay mặt Tổ đại biểu, đại biểu Nguyễn Hữu Lợi cũng đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình tại kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND TPHCM.