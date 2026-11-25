Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên ngành y tế sáng 25-11. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Bác sĩ Huỳnh Ngọc Hớn, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, cho biết trong gần 800.000 lượt khám ngoại trú tại bệnh viện năm qua, bệnh nhân mắc bệnh mạn tính chiếm khoảng 45%. Đây là nhóm bệnh có thể quản lý, chăm sóc tại trạm y tế, nhưng thực tế nhiều trạm còn thiếu nhân lực. Ông kiến nghị quy định số nhân sự tối thiểu cho mỗi trạm y tế, tháo gỡ vướng mắc về danh mục thuốc để người bệnh thuận lợi tiếp cận điều trị tại cơ sở.

Cử tri nêu ý kiến. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Bác sĩ Phạm Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh cho biết, quá trình triển khai bệnh án điện tử còn gặp vướng mắc ở khâu chữ ký số của người bệnh. Theo ông, dù thông tư của Bộ Y tế đã đưa ra một số phương thức như ký bằng sinh trắc học hoặc chữ ký số điện tử, nhưng các đơn vị cung cấp chữ ký số điện tử đều thu phí. Trong khi đó, bệnh viện không thể thu khoản phí này từ người bệnh, gây khó khăn trong quá trình triển khai.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, đề nghị xem xét phụ cấp ưu đãi nghề do mức hưởng giữa khối chuyên môn (70%) và khối gián tiếp (30%) còn chênh lệch; đồng thời hỗ trợ người khó khăn dự phòng sau phơi nhiễm bệnh dại, thanh toán hoạt động sàng lọc bệnh không lây nhiễm.

Cử tri nêu ý kiến. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Các cử tri cũng kiến nghị tính đúng, tính đủ giá khám chữa bệnh; tháo gỡ vướng mắc về danh mục kỹ thuật và điều kiện thanh toán BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật do bác sĩ tuyến trên thực hiện tại trạm y tế; bổ sung kinh phí chi thu nhập tăng thêm, nhân lực và trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Các đại biểu, cử tri dự tại điểm cầu trực tiếp. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Giải đáp các kiến nghị về y tế cơ sở, đại diện lãnh đạo Sở Y tế cho biết, TPHCM đã có nghị quyết bố trí gần 6.200 tỷ đồng cho 86 dự án xây dựng mới trạm y tế; đồng thời dành 1.128 tỷ đồng cho 162 dự án mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trạm. Về cung ứng thuốc, ngành y tế triển khai đấu thầu tập trung và giao các bệnh viện tuyến trên hỗ trợ trạm y tế mua sắm. Đối với vướng mắc về nhân lực chuyên môn, danh mục kỹ thuật và thanh toán BHYT, chương trình kết nối bệnh viện với 168 trạm y tế theo kế hoạch của Sở Y tế TP được triển khai từ ngày 1-10-2026, trong đó mỗi trạm có một bệnh viện đa khoa hỗ trợ trực tiếp.

Về bệnh án điện tử, lãnh đạo Sở Y tế khẳng định người bệnh chưa bắt buộc phải có chữ ký điện tử ngay lập tức; các bệnh viện được áp dụng hình thức xác nhận phù hợp quy trình và quy định hiện hành. Ngành y tế cũng đang hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung để tăng khả năng liên thông, hạn chế nhập liệu trùng lặp.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổng hợp đầy đủ ý kiến cử tri, chuyển UBND TPHCM và các sở, ngành liên quan trả lời bằng văn bản; những nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được thành phố tổng hợp kiến nghị.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành tham mưu chính sách thu hút, đãi ngộ đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y tế; hỗ trợ thu nhập cho nhân viên tại 168 trạm y tế và có cơ chế đặc thù đối với nhân lực y tế tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Đồng chí cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, định mức kinh tế - kỹ thuật cho y tế cơ sở; rà soát, sắp xếp cơ sở vật chất sau sáp nhập đơn vị hành chính, bảo đảm điều kiện hoạt động cho các trạm y tế.