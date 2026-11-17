Cử tri đề nghị điều chỉnh hướng tuyến đường trục Tây Thăng Long
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII vào sáng nay, cử tri xã Đoài Phương, phường Sơn Tây và phường Tùng Thiện kiến nghị các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đầu tư hạ tầng và các vấn đề dân sinh trên địa bàn. Trong đó, cử tri đề nghị nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến đường trục Tây Thăng Long để đảm bảo sự an toàn. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp trả lời kiến nghị của cử tri.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cu-tri-de-nghi-dieu-chinh-huong-tuyen-duong-truc-tay-thang-long-246261117120251336.htm