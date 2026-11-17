Những hàng người chờ đợi từ đêm để đăng ký mua nhà ở xã hội tại Hà Nội cho thấy nhu cầu an cư của người thu nhập thấp vẫn rất lớn. Trong khi Chính phủ giao Hà Nội phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030, bài toán đặt ra không chỉ là có thêm dự án, mà là làm sao để nguồn cung thực sự đến được với người cần nhà.