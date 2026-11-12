Cử tri đánh giá phần trả lời của Bộ trưởng Bộ KH&CN thẳng thắn, trách nhiệm

Sau hơn 120 phút với hàng chục ý kiến chất vấn, tranh luận của các đại biểu, cùng sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, phiên chất vấn nhận được đánh giá cao của các cử tri Hà Nội về sự sôi nổi, thẳng thắn, dễ hiểu, tập trung vào các vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các cử tri Hà Nội cho rằng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã trả lời cơ bản các vấn đề đại biểu nêu, có liên hệ nhiều vấn đề từ thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, làm rõ những nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới. Qua các câu hỏi chất vấn và phần trả lời chất vấn, cũng như các ý kiến tham gia, cử tri nhận thấy rõ thời gian qua, lĩnh vực khoa học, công nghệ được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Theo dõi phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân qua màn hình ti vi, cử tri Phan Bích Thủy (80 tuổi, phường Long Biên, Hà Nội) bày tỏ đồng tình với các câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội Sí Thị Mai Anh (tỉnh Lào Cai) khi hỏi về vấn đề bảo vệ người dùng nhỏ tuổi, nhất là các em học sinh, vừa đảm bảo quyền truy cập phù hợp, vừa hạn chế nguy cơ bị lệ thuộc khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo cử tri, đây là vấn đề rất cần được Nhà nước quan tâm trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển và tác động sâu rộng đến đời sống.

Lấy ví dụ từ cháu nội đang học lớp 8 có dấu hiệu lạm dụng AI trong việc học tập, cử tri Bích Thủy cho rằng, học sinh có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ nhưng chưa có đủ kỹ năng và nhận thức để đánh giá, chọn lọc thông tin. Vì vậy, cần có những giải pháp quản lý, hướng dẫn và bảo vệ phù hợp, giúp các em khai thác AI phục vụ học tập, tìm kiếm kiến thức mà không trở nên phụ thuộc vào công nghệ. Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, gia đình và nhà trường cũng cần đồng hành, trang bị cho trẻ kỹ năng sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và biết tư duy độc lập.

Đối với phần trả lời của Bộ trưởng, cử tri cho rằng việc Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành phân loại mức độ rủi ro của AI gồm rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp và đưa ra các cơ chế để đảm bảo an toàn cho việc sử dụng AI là rất kịp thời. “Việc Quốc hội đưa nội dung này vào kỳ họp cũng như những dẫn chứng của Bộ trưởng về một số nước bắt đầu hạn chế, thậm chí cấm học sinh sử dụng AI, nhất là học sinh ở cấp học nhỏ tuổi đã cho thấy các vấn đề xã hội luôn được Quốc hội và các ngành quan tâm”, cử tri Bích Thủy chia sẻ.

Đồng tình với ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) về vấn đề chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng đối với hệ thống AI rủi ro; xuất hiện hiện tượng sử dụng AI giả mạo chữ ký, hình ảnh, giọng nói, chữ viết để lừa đảo, tống tiền, cử tri Nguyễn Thuận Quảng (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho rằng, đây là vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân.

“Tôi cho rằng, phần trả lời của Bộ trưởng về vấn đề này rất thẳng thắn và trách nhiệm. Không chỉ làm rõ các giải pháp Bộ đã triển khai mà còn nhận diện sâu hơn khi nêu rõ đặc tính của AI không làm giả được quan hệ tình cảm, trí tuệ hay nhân cách của con người, từ đó cần vai trò của gia đình và xã hội trong việc chung tay ngăn chặn tình trạng này. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã nói rõ AI là bước đột phá nhưng chứa nhiều rủi ro. Vì vậy, việc làm chủ công nghệ, bảo đảm chủ quyền AI, an ninh, an toàn trong sử dụng AI là rất cần thiết”, cử tri Nguyễn Thuận Quảng chia sẻ.

Liên quan đến phát biểu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại phiên chất vấn chiều 12/11, nhiều cử tri cho rằng, trên cương vị phụ trách lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, bất cập. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo, quyết liệt giải quyết trong thời gian tới. Bên cạnh đó, những giải đáp của Phó Thủ tướng cũng giúp cử tri hiểu rõ hơn quan điểm của Chính phủ về phát triển công nghệ chiến lược và nghiên cứu khoa học, công nghệ. Theo đó, hoạt động nghiên cứu cần gắn với việc giải quyết các bài toán thực tiễn, gắn nghiên cứu khoa học với cải thiện đời sống của người dân, làm cho chất lượng cuộc sống của người dân, năng suất lao động tốt hơn và giải quyết được những nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp.

Cử tri Lê Việt Hùng (phường Lĩnh Nam, Hà Nội) cho rằng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lĩnh vực khó, cần có thời gian để phát triển. Tuy nhiên, với việc Chính phủ xác định các bài toán lớn, sản phẩm công nghệ chiến lược và giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các bộ, ngành, ông tin tưởng Việt Nam sẽ từng bước làm chủ các công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược theo mục tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.