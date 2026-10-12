Cử tri đánh giá cao việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp với công chức cấp xã

Thông tin trên được bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nêu khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga (Ảnh: Media Quốc hội)

Bà Hà Thị Nga cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm, khẩn trương của Quốc hội khóa XVI, nhất là kết quả kỳ họp thứ nhất đã bầu và kiện toàn tổ chức bộ máy, các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước.

Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực, sự tận tụy, trách nhiệm không quản ngày đêm của các đồng chí lãnh đạo, các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Cử tri và Nhân dân ghi nhận những chuyển biến tích cực trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và từng bước liên thông dữ liệu được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

“Nhân dân đánh giá cao việc tăng trợ cấp đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội; điều chỉnh tiền lương, lương hưu, chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã. Nhân dân cũng đánh giá cao việc thành lập thành phố Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Ninh…”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu.

Bên cạnh đó, bà Hà Thị Nga cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, nhất là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, khiến nhiều người dân mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo song vẫn bị mắc bẫy.

Những dấu hiệu tiêu cực, gian lận thi cử, việc điều chỉnh phương án tuyển sinh, tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ, các khoản thu đầu năm và vấn đề an toàn bữa ăn bán trú trong các trường học… cũng là vấn đề khiến cử tri lo lắng. Trong lĩnh vực y tế, sai phạm vẫn xảy ra gây lo ngại tính hệ thống trong công tác quản lý. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số địa phương còn chậm.

Bà Hà Thị Nga nhắc đến vấn đề Nhân dân quan tâm liên quan việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Theo đó, sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, nhiều địa bàn có diện tích rộng, dân số đông làm gia tăng khối lượng công việc và gây áp lực cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, trong khi chế độ chính sách đãi ngộ còn là vấn đề cần được quan tâm.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm phân cấp, phân quyền gắn với bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật và tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà ở.

Theo đó, đặc biệt quan tâm khi xem xét thông qua các dự thảo Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Văn bản quy phạm pháp luật..., bảo đảm đồng bộ, khách quan, tháo gỡ, khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực tế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.