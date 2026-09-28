Cử tri đánh giá cao nỗ lực của Công an TPHCM trong đấu tranh với ma túy và tội phạm đường phố

Ngày 28/9, Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM số 9, gồm: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn; bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gia Định đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu 12 phường thuộc Đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường: An Hội Đông, An Hội Tây, Hạnh Thông, Bình Lợi, Gia Định, An Khánh, Gò Vấp và một số địa bàn liên quan. Tham dự có ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Các đại biểu và cử tri tham gia hội nghị

Tại hội nghị, cử tri tại các điểm cầu đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, quản lý đô thị, giáo dục, y tế, đất đai, an ninh trật tự, chuyển đổi số và chính sách an sinh xã hội.

Cử tri Trần Thị Hiệp (phường Bình Lợi Trung) kiến nghị sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng thuận tiện cho người dân kê khai, nộp thuế. Đặc biệt, cử tri Hiệp đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và cướp giật trên đường phố. Cử tri Trần Ngọc Hưng (phường An Hội Tây) đánh giá tích cực kết quả bảo đảm an ninh, trật tự tại khu dân cư, nhất là công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Tuy nhiên, cử tri cho rằng trên mạng xã hội vẫn xuất hiện các video, nội dung xấu, độc và đề nghị tăng cường xử lý các hành vi vi phạm. Về y tế, cử tri bày tỏ sự đồng tình với chủ trương mở rộng chính sách chăm sóc sức khỏe, giúp người dân được thụ hưởng nhiều hơn thành quả phát triển kinh tế.

Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM số 9 tiếp xúc cử tri

Cử tri Trần Việt Hùng (phường An Khánh) phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường; dù đã có chính sách miễn phí xe buýt nhưng áp lực giao thông vẫn lớn và đề nghị nghiên cứu các giải pháp căn cơ, hiệu quả hơn.

Ngoài ra, tình trạng thu gom rác còn bất cập, có nơi chưa xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm... Cử tri mong muốn những ý kiến được chuyển tải đến nghị trường phải gắn với trách nhiệm giải quyết, tiến độ và chuyển biến cụ thể, trước hết từ những vấn đề nhỏ nhưng thiết thực đời sống dân sinh.

Cử tri Trần Văn Nhật (phường An Hội Đông) phản ánh vấn đề bảo đảm nguồn cung sách giáo khoa trước năm học mới. Cử tri đồng tình với chủ trương thống nhất một bộ sách giáo khoa nhưng phản ánh đầu năm học 2026-2027 vẫn xảy ra tình trạng thiếu một số loại sách, gây lo lắng cho phụ huynh. Cử tri đề nghị làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm từng khâu trong cung ứng; tăng khả năng dự báo, điều phối, kiểm soát giá bán và công khai kết quả kiểm tra, xử lý. Mục tiêu là bảo đảm sách giáo khoa đầy đủ, đúng giá, đúng chất lượng đến tay học sinh trước khi năm học bắt đầu.

Đại diện cử tri nêu ý kiến

Cử tri Nguyễn Thị Thu Sáu (phường Gia Định) phản ánh một số điểm nghẽn trong thủ tục hành chính về đất đai tại cơ sở, nhất là cấp giấy chứng nhận và xử lý hồ sơ nhà, đất; thủ tục còn rườm rà, người dân phải đi lại nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài. Cử tri đề nghị đẩy mạnh số hóa, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, chuẩn hóa quy trình, nâng cấp cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ nhằm giảm phiền hà và rút ngắn thời gian phục vụ người dân. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh hệ thống thuế còn phát sinh lỗi, hướng dẫn ở một số nơi chưa đồng bộ; đồng thời kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, rà soát quy trình và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội TPHCM số 9, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng ghi nhận các ý kiến cử tri phản ánh và cho rằng các ý kiến phản ánh sát tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề còn bức xúc tại cơ sở; được nêu thẳng thắn, trách nhiệm, với tinh thần xây dựng và mong muốn được chuyển tải đến Quốc hội, chính quyền cùng các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đối với lĩnh vực an ninh, trật tự, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các loại tội phạm tại TPHCM tiếp tục được triển khai quyết liệt. Bên cạnh kết quả kiềm chế nhiều loại tội phạm, lực lượng chức năng vẫn phải tập trung xử lý các hành vi phát sinh từ mâu thuẫn xã hội, tội phạm ma túy và tội phạm trên không gian mạng.

Riêng với tội phạm ma túy, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhắc đến mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030 của TPHCM và yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và xây dựng địa bàn an toàn.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu

Về tội phạm trên không gian mạng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cảnh báo các đối tượng thường lợi dụng sự phát triển của công nghệ, khai thác lỗ hổng và sự thiếu hiểu biết của người sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, trong đó người cao tuổi là một trong những nhóm dễ bị nhắm tới. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chuyên trách phối hợp với Công an địa phương đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa. Đồng chí Thứ trưởng đề cập hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm mạng và các nỗ lực xây dựng khuôn khổ pháp lý chung để xử lý loại tội phạm mang tính xuyên biên giới.

Đối với kiến nghị về chương trình “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định đây là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Việc thu thập, xây dựng dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân đang được đẩy mạnh, kết hợp ứng dụng thiết bị, công nghệ mới nhằm nâng cao khả năng đối chiếu, xác định danh tính và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các gia đình liệt sĩ. Theo Thứ trưởng, đến cuối năm 2026, ngành chức năng phấn đấu thu thập 100% mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính và sinh phẩm thân nhân (cả dòng cha và dòng mẹ) nhờ việc đưa vào vận hành hệ thống thiết bị hiện đại mới nhập khẩu…