Cử tri Đam Rông 3 kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, hạ tầng thiết yếu

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng gồm ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông tin về kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua những đợt tiếp xúc trước của các cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Đây là dịp để ĐBQH trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời tiếp nhận những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đam Rông 3 phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và điều kiện sản xuất của người dân.

Đại diện Đoàn ĐBQH, bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Một trong những nội dung được cử tri quan tâm là việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Theo phản ánh, việc hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng đối với người dân trong việc xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp, thực hiện các giao dịch, đầu tư sản xuất cũng như ổn định cuộc sống.

Cử tri Thân Minh Thuận, xã Đam Rông 3 phát biểu ý kiến, kiến nghị các vấn đề trên địa bàn

Cử tri đồng thời đề nghị các cấp, ngành quan tâm hơn đến công tác khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ, nhất là nâng cao chất lượng khám, phát hiện sớm các bệnh lý, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân ngay từ cơ sở.

Trong lĩnh vực giao thông, tình trạng Quốc lộ 27 qua địa bàn xuống cấp được cử tri phản ánh là một trong những vấn đề gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sản xuất của người dân.

Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường; đồng thời thông tin sớm, cụ thể đến người dân về chủ trương nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27 để Nhân dân chủ động nắm bắt và phối hợp trong quá trình triển khai.

Cử tri Đào Thanh Tấn xã Đam Rông 3 phát biểu ý kiến, kiến nghị các vấn đề trên địa bàn

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh việc khai thác cát tại một số khu vực có nguy cơ tác động đến đất sản xuất, gây sạt lở, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Từ thực tế này, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, bảo đảm đúng quy định, đồng thời có giải pháp hạn chế tác động đến đất đai, tài sản và hoạt động sản xuất của người dân.

Về điện sinh hoạt, người dân phản ánh những khó khăn trong quá trình hạ thế điện để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, đồng thời đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của người dân, nhất là tại những khu vực còn khó khăn về hạ tầng.

Ông Trần Đức Bắc, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 3 phát biểu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Cử tri cũng đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt; đồng thời nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển vật tư, nông sản, phục vụ sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ông Võ Văn Cường, Giám đốc Điện lực Đam Rông phát biểu, giải đáp các kiến nghị của cử tri

Những kiến nghị trên cho thấy nhu cầu của người dân không chỉ tập trung vào giải quyết các thủ tục hành chính, mà còn gắn chặt với yêu cầu hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng thiết yếu, từ giao thông, điện, nước đến các điều kiện phục vụ sản xuất và chăm sóc sức khỏe.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng phát biểu, giải trình các kiến nghị cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm.

Ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình các ý kiến cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Lâm Văn Đoan, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu các vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan, tổ chức ở Trung ương để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khẳng định, những ý kiến từ cơ sở là nguồn thông tin quan trọng giúp đại biểu Quốc hội nắm bắt sát hơn thực tiễn đời sống của Nhân dân. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, giải quyết theo quy định; đối với các nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, đoàn sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, các kiến nghị cụ thể từ Đam Rông 3 tiếp tục được phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, góp phần đưa tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân từ cơ sở vào quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống người dân.