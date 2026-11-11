Cử tri Châu Phú, Mỹ Đức kiến nghị mở rộng chính sách người có công

Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Châu Phú.

Chiều 11/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 13 tiếp xúc cử tri xã Châu Phú.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị xem xét mở rộng chính sách người có công đối với những người từng tham gia chiến trường Campuchia; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông trong học sinh, nhất là học sinh sử dụng xe đạp điện. Cử tri cũng đề nghị tỉnh nghiên cứu các mô hình chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo chủ trương của Chính phủ.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cùng ngày, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 9 tiếp xúc cử tri xã Mỹ Đức. Cử tri đề nghị ngành chức năng làm rõ quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi từ 60 đến 75 tuổi; giải đáp điều kiện, chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội đối với người mắc bệnh hiểm nghèo; xem xét chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và viên chức.