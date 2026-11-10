Cử tri Cần Đăng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đất đai, giao thông và sản xuất nông nghiệp

Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Cần Đăng.

Ngày 10/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh và bà Thi Hồng Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Phú, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Cần Đăng trước kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Cần Đăng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt. Trong đó, cử tri phản ánh những khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc đăng ký, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động chính chủ; tín hiệu đèn giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 941.

Cử tri cũng bày tỏ lo ngại trước tình trạng giá phân bón tăng, trong khi đầu ra nông sản còn bấp bênh, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; đồng thời kiến nghị tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Cử tri xã Cần Đăng kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh.

Đại diện Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Đồng thời, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của tỉnh.