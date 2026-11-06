Cử tri các xã Thành Vinh, Ngọc Trạo kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Đại biểu Cầm Bá Chái thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đơn vị bầu cử số 10 gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Đại biểu Lê Ngọc Ánh báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đơn vị bầu cử số 10 gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các xã Thành Vinh, Ngọc Trạo đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, đất đai và hạ tầng giao thông.

Cử tri xã Thành Vinh đề nghị xem xét đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông tránh lũ, nối từ thôn Thành Minh đi thôn Đồng Luật với chiều dài khoảng 11,57km; xây dựng cầu cứng qua sông Bưởi nối xã Thành Vinh với xã Thạch Bình để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại, nhất là trong mùa mưa bão.

Cử tri xã Thành Vinh kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri cũng đề nghị sớm có phương án để Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa phê duyệt phương án sử dụng đất, qua đó sớm bàn giao diện tích đất 14.822,6 m2 (gồm các vị trí đất nông nghiệp có công trình nhà ở, sân, vườn của các hộ dân) về địa phương quản lý. Đồng thời hướng dẫn thủ tục để UBND xã triển khai lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Về chế độ, chính sách, cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Ngọc Trạo.

Cử tri xã Ngọc Trạo đề nghị xem xét nâng cấp tuyến đường giao thông trên địa bàn thôn Thành Sơn, đặc biệt là nâng cấp, xây dựng cầu tại điểm tràn Bai Căn; xây dựng tuyến đường tránh tại Chiến khu du kích Ngọc Trạo; tuyến đường giao thông từ thôn Thành Sơn, xã Ngọc Trạo đi xã Biện Thượng, chiều dài khoảng 2,8km; tuyến đường giao thông xã Ngọc Trạo đi nút giao Gia Miêu, xã Hà Long (giai đoạn 2); tuyến đường giao thông Vạn Bảo - Yên Hoành với tổng chiều dài tuyến 5,8km.

Đại biểu Đinh Văn Hưng phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, xác đáng của cử tri, phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của địa phương. Đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX hoặc chuyển đến UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.