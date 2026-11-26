Các đại biểu HĐND tỉnh tham gia buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 6 đã thông tin tới cử tri kết quả các Kỳ họp thứ 5, 6, 7 của HĐND tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua. Đồng thời, thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm) diễn ra đầu tháng 12, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại hội nghị.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XX dự kiến được tổ chức trong 3 ngày (8 - 10/12/2026). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh; Báo cáo của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp và một số nghị quyết chuyên đề.

Trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2027; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2027...

Đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri các xã một số kết quả, nội dung quan trọng.

Cử tri các xã Hiền Quan, Vạn Xuân đánh giá cao kết quả các kỳ họp và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; đồng thời nêu một số ý kiến gửi đến các đại biểu đề nghị HĐND tỉnh xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Cử tri kiến nghị việc hỗ trợ đóng BHYT đối với hội viên Hội Cựu chiến binh từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện chưa thuộc đối tượng được hỗ trợ đóng; xem xét, hỗ trợ đóng BHXH đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở thôn và hỗ trợ phụ cấp hằng tháng đối với chức danh Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã...

Cử tri nêu đề xuất, kiến nghị đến HĐND tỉnh.

Thay mặt Tổ đại biểu số 6, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên đã trao đổi, làm rõ một số nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng thời, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giao Tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.