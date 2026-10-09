Cử tri các xã biên giới Đắk Lắk kiến nghị ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh

Quang cảnh hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các xã biên giới Ia R’vê và Ia Lốp. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Khắc Hưởng, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI; Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị, cử tri các xã Ia Lốp và Ia R’vê phản ánh những khó khăn trong phát triển kinh tế, xã hội, nhất là điều kiện cơ sở hạ tầng, sản xuất và đời sống. Cử tri kiến nghị Trung ương, tỉnh quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với địa bàn biên giới; ưu tiên nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh.

Cử tri ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Trong đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, chợ, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa; hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Đồng thời, kiến nghị các cấp, ngành đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện về đất đai kéo dài.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng phân bón giả gây thiệt hại cho sản xuất; việc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai còn hạn chế; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk trả lời ý kiến của cử tri. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền được đại diện các cơ quan chức năng trao đổi, giải đáp trực tiếp tại hội nghị. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Qua đó, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của cử tri, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.