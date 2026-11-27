Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri 2 xã Lộc Thành và Minh Đức. Ảnh: Trần Cảnh

Tại buổi tiếp xúc, cử tri địa phương đã có nhiều lượt ý kiến, kiến nghị đến Quốc hội, ngành chức năng và địa phương. Trong đó, cử tri kiến nghị giải quyết và có chế độ, chính sách hỗ trợ phù hợp dành cho đội ngũ cán bộ cơ sở sau sắp xếp thôn, ấp; lực lượng tham gia kháng chiến và thanh niên xung phong. Việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai tồn đọng, kéo dài còn chậm, chưa đáp ứng sự mong đợi của người dân.

Cử tri các địa phương nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trần Cảnh

Là những địa phương còn nhiều khó khăn, cử tri mong muốn ngành chức năng tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cung cấp nước sạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trần Cảnh

Bên cạnh đó, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên quốc lộ 13 và các tuyến giao thông nông thôn; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh... cũng là những vấn đề được cử tri quan tâm, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Trần Cảnh

Ngoài những ý kiến giải trình của các ngành chức năng thành phố và địa phương, Tổ ĐBQH đơn vị số 5 đã tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị của cử tri; đồng thời thông tin, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Với các dự án luật, nghị quyết phục vụ công tác lập pháp đang được Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua trong thời gian tới, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của cử tri, qua đó góp phần bảo đảm tính pháp lý, tính khả thi của các văn bản luật, nghị quyết khi được thông qua và triển khai vào thực tiễn.