Cử tri các địa phương kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chính sách, hạ tầng

Chiều 10/11, tại xã Việt Xuyên, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Việt Xuyên, Thạch Hà, Toàn Lưu trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh đã thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Cử tri các xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Cử tri kiến nghị HĐND, UBND tỉnh sớm quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn; nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa thôn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và phù hợp với tình hình thực tiễn sau sáp nhập; tăng cường hỗ trợ làm mới, sửa chữa các tuyến đường giao thông đã xuống cấp; đầu tư, nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý rác thải đáp ứng nhu cầu thực tế của các địa phương.

Cử tri Nguyễn Phùng Lưu - Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên kiến nghị một số vấn đề tại hội nghị.

Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và chế độ chính sách, cử tri đề nghị rà soát, điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách cấp xã phù hợp với quy mô địa bàn và nhiệm vụ sau sáp nhập; tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn nghỉ việc do sáp nhập nhưng không thuộc đối tượng thụ hưởng Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; quan tâm xem xét nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tạo động lực, thu hút nhân lực tham gia công tác ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cử tri Nguyễn Thị Tâm - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND xã Thạch Hà kiến nghị một số vấn đề tại hội nghị.

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị tỉnh có cơ chế quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập; quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền.

Đồng thời, quan tâm quản lý, kiểm tra, giám sát giá cả và chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người sản xuất; khuyến khích HTX, doanh nghiệp tham gia liên kết, bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Chú trọng giải quyết những bất cập trong quản lý đất đai, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung bà con quan tâm. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, tổ đại biểu sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chiều 10/11, tại UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các thành viên Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại các phường, xã: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Đức Thịnh, Trường Lưu trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chủ trì hội nghị.

Mở đầu hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh đã thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Ông Lê Ngọc Hà – đại diện Tổ đại biểu số 9 báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, cử tri các địa phương mong muốn tỉnh quan tâm đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cử tri Bùi Xuân Tiến - phường Bắc Hồng Lĩnh kiến nghị tỉnh quan tâm xem xét chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố.

Cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu điều chỉnh mức phụ cấp, thù lao và kinh phí hoạt động đối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể, bảo đảm tương xứng với khối lượng công việc, quy mô dân số và đặc thù địa bàn.

Cử tri Bùi Thị Bảy - xã Đức Thịnh kiến nghị cần bố trí hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho ban thanh tra nhân dân cấp xã để đảm bảo điều kiện hoạt động có hiệu quả hơn.

Cử tri cũng kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh cơ chế phân cấp nguồn thu từ tiền sử dụng đất, nhất là đối với quỹ đất do ngân sách cấp xã đầu tư hạ tầng; đồng thời hỗ trợ kinh phí chỉnh trang trung tâm xã, bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ tại thôn sau sáp nhập.

Cử tri Nguyễn Thanh Hải - xã Đức Thịnh đề nghị tỉnh đầu tư, cải tạo và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã nhằm đảm bảo hoạt động.

Về hạ tầng, cử tri đề nghị đồng bộ dữ liệu đất đai, rà soát quy hoạch sau sáp nhập, bổ sung cán bộ chuyên môn và đẩy nhanh các dự án giao thông, thoát nước, chỉnh trang đô thị, nâng cấp các công trình thủy lợi nội đồng; nâng cấp trạm y tế, bổ sung trang thiết bị, bác sỹ và có chính sách thu hút đầu tư các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Cử tri cũng kiến nghị, tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình, kinh tế hợp tác và tạo việc làm cho người dân.

Phó Giám đốc Sở NN&MT Nguyễn Tiến Hùng giải trình, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, Tổ đại biểu số 9 sẽ tổng hợp để chuyển đến HĐND tỉnh và cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chiều 10/11, tại xã Kỳ Hoa, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các phường Sông Trí, Hải Ninh và xã Kỳ Hoa trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chủ trì điều hành hội nghị.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh đã thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.

Cử tri các phường, xã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề như: tỉnh cần ban hành thêm các cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn giống, vật tư nông nghiệp; đầu tư nguồn lực nâng cấp hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập.

Cử tri Nguyễn Đình Trung (xã Kỳ Hoa) kiến nghị tỉnh ban hành thêm các cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cử tri Phạm Thị Thùy Mỹ (phường Hải Ninh) kiến nghị tỉnh hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

Cử tri cùng kiến nghị tỉnh hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh; bổ sung cán bộ, công chức đang còn thiếu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hỗ trợ kinh phí đóng BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời nhấn mạnh, cùng với tập trung thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế, tỉnh cũng đã ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu và an sinh xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn lực đang còn hạn chế nên việc đầu tư sẽ được triển khai một cách phù hợp, theo từng giai đoạn và ưu tiên cho các công trình cấp bách. Song song với nguồn lực của tỉnh, đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh huy động nguồn lực thông qua tăng thu, tiết kiệm chi để đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn.

Đồng chí Trần Việt Hà cũng đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ thôn, tổ dân phố. Đồng thời, đề nghị Tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của cử tri, nghiên cứu đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chiều 10/11, tại UBND xã Hương Khê, Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Hương Khê, Hương Phố, Hương Bình và Hà Linh trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh đã thông tin về tình hình KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2026, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2027; những nội dung chủ yếu dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX và thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh có liên quan đến địa bàn các xã.

Chủ trì điều hành hội nghị.

Cử tri các địa phương bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Ông Hà Văn Đàn - Bí thư Đảng ủy xã Hương Phố, đại diện Tổ đại biểu số 12 báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư các tuyến đường kết nối các xã Hà Linh, Hương Bình, Hương Khê và Hương Xuân, tạo động lực khai thác tiềm năng, lợi thế vùng phía Tây. Đối với dự án đường từ ngã ba Khe Trẹ vào Đồn Biên phòng Phú Gia, cử tri phản ánh công trình thi công dang dở, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; đề nghị làm rõ nguyên nhân và có giải pháp tiếp tục triển khai. Đây là tuyến giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối dân sinh, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế khu vực phía Tây xã Hương Khê.

Cử tri Hoàng Xuân Đào (xã Hương Khê) đề nghị tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Cử tri cũng đề nghị rà soát, phân cấp quản lý các công trình thủy lợi trong trường hợp doanh nghiệp được giao quản lý, vận hành hoạt động chưa hiệu quả. Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc sông Ngàn Sâu, sông Tiêm và sông Rào Nổ, cử tri kiến nghị khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ sông, bảo đảm an toàn cho khu dân cư và đất sản xuất.

Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn nhưng mức hỗ trợ còn hạn chế. Đồng thời, quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Cử tri Nguyễn Xuân Quyền - Chủ tịch UBND xã Hương Phố phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc sông Ngàn Sâu, sông Tiêm, sông Rào Nổ và kiến nghị khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng hệ thống kè bảo vệ bờ sông.

Cử tri đề xuất tiếp tục ban hành cơ chế hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương bê tông; quan tâm đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa thôn đang xuống cấp, có diện tích và công năng chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Quan tâm bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế và cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đồng thời, cử tri kiến nghị xây dựng chính sách khuyến khích phát triển cây dược liệu gắn với trồng rừng gỗ lớn, tạo sinh kế bền vững và bảo vệ, phát triển rừng; đề nghị rà soát, bàn giao diện tích cao su kém hiệu quả về địa phương quản lý để có phương án sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Cử tri các địa phương cũng đề nghị tăng cường biện pháp, chế tài xử lý các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo và quyền công dân để gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền địa phương.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh - đại diện Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Chiều 10/11, tại hội trường UBND xã Sơn Kim 2, Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh khóa XIX có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng và Sơn Tây trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông tin tình hình KT-XH, QP-AN năm 2026.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển KT-XH năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống dân sinh và phát triển kinh tế địa phương.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, cử tri đề nghị tiếp tục hỗ trợ phát triển cây dược liệu, phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; có chính sách hỗ trợ các hộ tiên phong chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn.

Cử tri Cao Kỷ Vị (xã Sơn Kim 2) kiến nghị cần có chính sách hỗ trợ các hộ tiên phong chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn.

Đồng thời, quan tâm phát triển du lịch cộng đồng bởi hiện nay một số địa phương có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, đồi chè, suối nước nóng nhưng chưa được khai thác hiệu quả; đề nghị đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất các trường mầm non do nhiều trường hiện đã xuống cấp, không bảo đảm điều kiện dạy và học.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, cử tri kiến nghị sớm nâng cấp quốc lộ 281 đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất của người dân; sửa chữa hệ thống cầu, cống và đường nội đồng bị hư hỏng; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Cử tri Trần Minh Quang (xã Sơn Tây) kiến nghị sớm tu sửa hệ thống kênh mương nội đồng, cầu, cống hư hỏng gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Cử tri đề nghị quan tâm giải quyết tình trạng thiếu hụt cán bộ tại các xã sau sáp nhập; xem xét hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội cho đội ngũ cán bộ thôn; sớm có kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân sau sáp nhập.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị, đề xuất của cử tri, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, nghiên cứu để đề xuất lên HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền.