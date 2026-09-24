Cử tri Bảo Lâm 1 kiến nghị về đất đai, giao thông

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Lâm 1

Tham dự hội nghị có ông Dương Khắc Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; bà Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; cùng đại diện lãnh đạo xã Bảo Lâm 1 và bà con cử tri trên địa bàn.

Ông Dương Khắc Mai,Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng (bên phải); bà Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (bên trái) tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Lâm 1

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Dương Khắc Mai ghi nhận và biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Bảo Lâm 1 trong việc ổn định bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, HĐND xã khóa II (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã duy trì nền nếp hoạt động với 3 kỳ họp, ban hành 22 nghị quyết; làm tốt công tác giám sát các lĩnh vực trọng tâm như quy hoạch, cải cách hành chính, chuyển đổi số và quản lý cơ sở vật chất sau sắp xếp.

Đại diện sở, ngành tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Lâm 1

Công tác tiếp xúc cử tri cũng được triển khai nghiêm túc và có trách nhiệm. Cụ thể, trong đợt tiếp xúc trước kỳ họp thường lệ giữa năm, hội nghị đã thu hút 592 cử tri tham dự với 76 lượt ý kiến, kiến nghị.

Về kết quả xử lý bước đầu, đã có 41 ý kiến được giải thích trực tiếp tại hội nghị và 35 ý kiến được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại diện phòng, ban địa phương tham dự tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri xã Bảo Lâm 1 tập trung kiến nghị vào các lĩnh vực thu hồi, giải tỏa, đền bù đất sản xuất nông nghiệp; các dự án cho thuê rừng, đất lâm nghiệp có dấu hiệu vi phạm; khai thác bô xít; đường giao thông nông thôn xuống cấp; đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gặp nhiều khó khăn...

Cử tri Lê Thị Lệ Huyền, thôn 12, xã Bảo Lâm 1 kiến nghị về phụ cấp cho cán bộ Mặt trận đoàn thể thôn, buôn

Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của bà con cử tri. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương và các sở, ngành, Đoàn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm.

Cử tri xã Bảo Lâm 1 dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động của Quốc hội

Riêng các vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để trình lên Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết theo quy định.

Cử tri Trịnh Quang Thùy, thôn 17, xã Bảo Lâm 1 kiến nghị về đường giao thông nông thôn xuống cấp

Đoàn ĐBQH tỉnh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi và giám sát thường xuyên của cử tri, coi đây là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để các đại biểu hoàn thành tốt trọng trách mà Nhân dân giao phó.

Trước đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và tặng quà Tết Trung thu cho học sinh Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, tặng 20 phần quà (800.000 đồng/phần) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai và lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 1 tặng quà cho học sinh các trường trên địa bàn

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh và lãnh đạo Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo tặng quà cho học sinh