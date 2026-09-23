Cử tri Bắc Bình kiến nghị nhiều vấn đề về an sinh, đất đai và hạ tầng

Bà Trần Hồng Nguyên (giữa), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Phạm Nam Tiến (ngoài cùng bên trái), Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Trần Thị Oanh (ngoài cùng bên phải) tại buổi tiếp xúc

Dự hội nghị có các đại biểu Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phạm Nam Tiến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương dự buổi tiếp xúc

Tại hội nghị, ông Lê Thái Vương, cử tri xã Bắc Bình kiến nghị việc chi trả chế độ cho người cao tuổi cần linh động hơn về thời gian, không nên quy định cứng vào 1 hoặc 2 ngày cụ thể trong tháng.

Đại diện các sở, ngành và cử tri dự buổi tiếp xúc

Cử tri cũng kiến nghị nghiên cứu tăng mức hỗ trợ đối với người trồng lúa, nâng mức hưởng các chính sách an sinh đối với người cao tuổi. Đối với chính sách quà Tết cho cán bộ, công chức và người nghỉ hưu, cử tri đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu, tính toán phù hợp để có thể bổ sung chính sách này.

ĐBQH Trần Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo nội dung cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, ông Nguyễn Anh Dũng, cử tri xã Bắc Bình đề nghị làm rõ việc giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178, nhất là trường hợp có khoản chi chưa phù hợp thì hướng xử lý, thu hồi và trách nhiệm của các bên liên quan được thực hiện như thế nào.

Ông Lương Văn Phấn, cử tri xã Bắc Bình kiến nghị mở rộng đấu nối các tuyến kênh tưới nước

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ông Lương Văn Phấn, cử tri xã Bắc Bình, kiến nghị mở rộng đấu nối các tuyến kênh tưới nước từ hồ Cà Giây nhằm tăng khả năng cung cấp nước, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

Đối với hạ tầng giao thông, cử tri bày tỏ phấn khởi khi các tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Phan Thiết - Vĩnh Hảo hoàn thành, đưa vào khai thác, góp phần rút ngắn thời gian đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tuyến đường dẫn từ khu vực ngã ba Sông Mao qua cao tốc hiện chưa thật sự phù hợp với lưu lượng phương tiện. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực này.

Ông Nguyễn Thúc Phước Hải, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình trả lời kiến nghị của cử tri

Cử tri cũng quan tâm việc xử lý đất công, tài sản công dôi dư sau sáp nhập. Theo phản ánh, một số trụ sở hiện chưa được sử dụng hoặc chưa khai thác hết công năng. Cử tri đề nghị đẩy nhanh việc rà soát, sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất để hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí, đồng thời tạo thêm không gian phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, tình trạng hàng kém chất lượng, hàng giả còn xuất hiện trên thị trường cũng được cử tri phản ánh. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành và cá nhân phụ trách nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng trả lời kiến nghị của cử tri

Trao đổi về các ý kiến của cử tri, ông Nguyễn Thúc Phước Hải, Chủ tịch UBND xã Bắc Bình ghi nhận kiến nghị liên quan đến hình thức chi trả chế độ cho người cao tuổi. Ông cho biết, thời gian tới, đối với những trường hợp có nhu cầu, địa phương sẽ thực hiện chi trả qua tài khoản theo điều kiện và quy định phù hợp.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng trao quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi xã Bắc Bình

Liên quan đến Nghị định 178, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đã chỉ đạo rà soát toàn diện. Đến nay, việc rà soát chưa có kết luận cuối cùng. Về chính sách quà Tết, ông Nguyễn Minh Dũng cho hay, Sở Tài chính ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Đại biểu Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trả lời kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Về việc xử lý đất công và tài sản công dôi dư, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết việc sắp xếp, xử lý phải thực hiện đúng quy trình. Một số trụ sở được xây dựng để phục vụ số lượng lớn cán bộ, công chức trước đây nhưng hiện nhu cầu sử dụng giảm, cơ quan chức năng cần xây dựng phương án sử dụng phù hợp. Trường hợp cho thuê tài sản cũng phải tính toán phương án, giá thuê và lựa chọn nhà đầu tư có năng lực. Trong thời gian chờ xử lý, địa phương cần bố trí nhân lực quản lý, bảo vệ các cơ sở nhà, đất.

Đại biểu Trần Hồng Nguyên cho biết, liên quan đến những vấn đề phát sinh từ Nghị định 178, các cơ quan chức năng hiện đang rà soát. Nếu xác định có khoản chi sai, sẽ thực hiện thu hồi theo quy định.

Đối với tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, đại biểu Trần Hồng Nguyên cho biết đây là vấn đề được cử tri phản ánh nhiều lần. Các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn, đồng thời có quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian tới, Quốc hội dự kiến xem xét sửa đổi Bộ luật Hình sự, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục quan tâm, kiến nghị các nội dung liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định.