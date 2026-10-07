Cử tri B'Lao, Bảo Lâm 2 và Bảo Lâm 4 phản ánh vướng mắc về đất đai, giao thông

Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Bảo Lâm 4

Tại phường B’Lao, cử tri quan tâm đến vấn đề ô nhiễm môi trường; giao thông nông thôn xuống cấp; chế độ phụ cấp, hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách.

Cử tri cũng kiến nghị sớm đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bảo hiểm y tế, trật tự an toàn giao thông và công tác đền bù, giải tỏa, tái định cư tại các dự án.

Cử tri phường B'Lao phản ánh các vấn đề quan tâm

Tại xã Bảo Lâm 2 và xã Bảo Lâm 4, cử tri phản ánh tình trạng đường giao thông và cầu qua sông, suối xuống cấp; việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù, giải tỏa, hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Cử tri xã Bảo Lâm 4 nêu ý kiến

Các vấn đề về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, tiền nhận khoán bảo vệ rừng; thiếu đất sản xuất và ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư cũng được kiến nghị.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Đa Cát Vinh trao đổi với cử tri

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin về kết quả, chương trình dự kiến các kỳ họp HĐND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2026; đồng thời lắng nghe, trao đổi, tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết.