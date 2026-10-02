Cử tri An Giang kiến nghị về giao thông, nông nghiệp, giáo dục và an sinh xã hội

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang đến điểm cầu tại tỉnh Cà Mau và 33 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu thuộc 7 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị tại các điểm cầu có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị tỉnh An Giang. Lãnh đạo tỉnh An Giang tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng phát biểu ghi nhận, giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin kết quả hoạt động 9 tháng năm 2026. Trong công tác lập pháp, các đại biểu đã tham gia góp ý nhiều dự thảo luật, nghị quyết; thảo luận các nội dung liên quan đất đai, nhà ở, ngân sách nhà nước, Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035 và các cơ chế phục vụ APEC 2027.

Hoạt động giám sát, khảo sát tập trung vào một số lĩnh vực như bảo vệ môi trường, chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các dự án trọng điểm tại đặc khu Phú Quốc.

Trong công tác dân nguyện, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp tổ chức 45 cuộc tiếp xúc với hơn 3.600 lượt cử tri tham dự; tiếp nhận, xử lý 101 đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Các đại biểu Quốc hội cũng vận động, trao tặng nhiều phần quà, thiết bị học tập và nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Cử tri phường Rạch Giá phát biểu đóng góp ý kiến.

Tại hội nghị, cử tri tại các điểm cầu kiến nghị nhiều vấn đề liên quan giao thông, sản xuất nông nghiệp, giáo dục và chính sách an sinh xã hội.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị còn lại được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tổng hợp, chuyển Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.