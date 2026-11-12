Cử tri An Châu kiến nghị nâng cấp giao thông nông thôn

Cử tri xã An Châu phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào đầu tư công, nâng cấp giao thông nông thôn, hệ thống cống thoát nước và vệ sinh môi trường. Cử tri cũng phản ánh những vấn đề liên quan đến giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền được đại biểu trả lời, làm rõ. Những kiến nghị vượt thẩm quyền được ghi nhận, tổng hợp chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.