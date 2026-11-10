Cử tri An Biên kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chế độ đối với cán bộ cơ sở

Cử tri Nguyễn Thanh Tấn, ngụ ấp Xẻo Rô, xã An Biên kiến nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu công nghiệp Thạnh Lộc.

Cử tri Võ Văn Minh, ngụ ấp Xẻo Kè, xã An Biên kiến nghị làm rõ điều kiện hưởng chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế và Nghị quyết số 47/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ông Minh cho biết, sau khi sáp nhập ấp vào tháng 7, ông làm đơn xin nghỉ việc theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP do thuộc diện dôi dư. Tuy nhiên, sau 3 tháng làm thủ tục, ông được thông báo không đủ điều kiện hưởng chế độ và được hướng dẫn chuyển sang thực hiện theo Nghị quyết số 47/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Cử tri đề nghị giải thích rõ cách tính mức trợ cấp theo phụ cấp hiện hành, đồng thời làm rõ 6 năm công tác trước đây tại tỉnh khác có được cộng nối khi giải quyết chế độ tại An Giang hay không.

Cử tri Nguyễn Hồ Việt Nam, Trưởng ấp Thứ Hai, phản ánh lực lượng Ấp đội và Tổ an ninh cơ sở chưa thuộc diện được lập hồ sơ hỗ trợ nghỉ việc theo Nghị quyết số 47/2026/NQ-HĐND. Bên cạnh đó, mức trích đóng bảo hiểm xã hội 25% khiến thu nhập thực nhận của cán bộ ấp giảm đáng kể, trong khi địa bàn sau sáp nhập rộng hơn, khối lượng công việc tăng. Cử tri cũng đề nghị bố trí địa điểm tập huấn phù hợp để giảm chi phí, thời gian đi lại cho cán bộ ở địa bàn xa.

Một số cử tri kiến nghị xem xét lại việc áp dụng Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đối với cán bộ thuộc diện sáp nhập, đồng thời tính cả thời gian từng đảm nhiệm các chức danh Ấp đội, công an ấp, tổ an ninh và các đoàn thể. Nhiều người đã có từ 10-20 năm công tác, nếu không được ghi nhận đầy đủ sẽ chịu thiệt thòi về quyền lợi.

Cử tri Nguyễn Thanh Tấn, ngụ ấp Xẻo Rô, kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng Khu công nghiệp Xẻo Rô, sớm hoàn thiện các thủ tục và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Theo cử tri, việc dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến kỳ vọng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và tạo việc làm cho lao động địa phương.