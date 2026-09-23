Cử tri 9 phường Hà Nội kiến nghị Quốc hội nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở phường Tây Hồ và kết nối trực tuyến đến các phường trong Đơn vị bầu cử số 2. Tại hội nghị, cử tri được nghe báo cáo dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông tin kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với những kiến nghị được cử tri nêu tại cuộc tiếp xúc trước.

Các đại biểu tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở phường Tây Hồ. Ảnh: Ngọc Tú

Phát biểu tại hội nghị, các cử tri đánh giá công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai được thực hiện chu đáo, toàn diện; đồng thời bày tỏ kỳ vọng Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng, sát với thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân. Cử tri cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua khi Đảng, Nhà nước ban hành và triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri đại diện Công ty cổ phần FSI (phường Tây Hồ) kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, trong đó, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và hoàn thiện tính thống nhất của pháp luật tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cử tri đại diện Công ty cổ phần FSI (phường Tây Hồ) phát biểu ý kiến. Ảnh: Ngọc Tú

Trong khi đó, cử tri Dương Ánh Hoài - Trưởng Ban Công tác mặt trận Tổ dân phố số 44 (phường Thanh Xuân) kiến nghị vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học, trong đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát theo toàn bộ chuỗi, xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể; tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, kiểm tra đột xuất và truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh công khai, minh bạch để phụ huynh và xã hội giám sát; tăng cường giám sát nhiều tầng và cơ chế phản hồi sau kiểm tra, nhất là đối với chất lượng bữa ăn và nước uống phục vụ học sinh.

Ngoài ra, cử tri Nguyễn Ngọc Dư – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 26 (phường Yên Hoà) kiến nghị một số nội dung liên quan đến Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và việc thực hiện Luật Đầu tư, tập trung vào chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công khai quy hoạch và tiến độ dự án; làm rõ trách nhiệm trong quản lý, vận hành nhà chung cư; đồng thời rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội Huỳnh Quyết Thắng tiếp thu và trả lời cử tri các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Ngọc Tú

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường giám sát, giải quyết các kiến nghị của cử tri; tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt thực chất ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị...

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội Huỳnh Quyết Thắng - đại diện các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 2 đã phát biểu tiếp thu và trả lời cử tri các vấn đề thuộc thẩm quyền.