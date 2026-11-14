Cử tri 8 xã kiến nghị Hà Nội tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giao thông, quy hoạch

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Suối Hai, kết hợp trực tuyến với điểm cầu 7 xã: Quảng Oai, Minh Châu, Cổ Đô, Bất Bạt, Yên Bài, Ba Vì và Vật Lại.

Quang cảnh hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri các xã đã nêu nhiều ý kiến về những vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Trong đó, cử tri xã Suối Hai kiến nghị thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động thiết bị truyền tin báo cháy đối với các hộ gia đình trong ngõ sâu, ngõ nhỏ, nơi xe chữa cháy khó tiếp cận. Theo phản ánh, dù thành phố đã hỗ trợ kinh phí lắp đặt ban đầu, người dân vẫn phải tự chi trả phí thuê bao dịch vụ hằng tháng để duy trì kết nối.

Cử tri đề nghị thành phố nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp, đồng thời có giải pháp thống nhất mức giá dịch vụ, bảo đảm thiết bị hoạt động liên tục, góp phần nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở.

Liên quan đến hạ tầng giao thông, cử tri kiến nghị chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 414, đoạn từ ngã ba Vị Thủy đi Xuân Khanh cần được thực hiện thống nhất trên toàn tuyến, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, thành phố cần bố trí ngân sách đầu tư nâng cấp đoạn tỉnh lộ 414 từ giáp phường Tùng Thiện đến cầu Đồng Quang, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông của khu vực.

Một bất cập khác được cử tri xã Suối Hai phản ánh là quy hoạch phân khu đô thị ST3 có ranh giới đất dịch vụ du lịch chồng lấn lên diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 11 hộ dân tại thôn Mỹ Giang. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đối với dự án đường dây điện 500kV đi qua địa bàn, cử tri phản ánh hướng tuyến được thiết kế, khảo sát gần khu dân cư đã sinh sống ổn định nhiều năm, gây lo ngại về mức độ an toàn trong sinh hoạt. Vì vậy, cử tri đề nghị các cấp, ngành nghiên cứu phương án dịch chuyển hướng tuyến đến khu vực ít ảnh hưởng hơn.

Tại điểm cầu xã Yên Bài, cử tri kiến nghị thành phố sớm xác định, công bố mốc giới đường Vành đai 5 vùng Thủ đô và đẩy nhanh tiến độ triển khai đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn. Đồng thời, cần tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến chồng lấn đất rừng, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Cử tri cũng đề xuất thành phố có cơ chế hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng gắn với thương mại và du lịch cộng đồng, qua đó khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo sinh kế bền vững cho Nhân dân.

Thay mặt Tổ đại biểu số 15, HĐND thành phố, ông Lê Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với kiến nghị về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Tổ đại biểu cho biết, Sở Dân tộc và Tôn giáo đang xây dựng đề án phát triển tổng thể khu vực miền núi. Thường trực Đảng ủy ba xã Yên Bài, Suối Hai và Ba Vì sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Dân tộc và Tôn giáo để sớm hoàn thiện, trình thành phố ban hành đề án.

Tổ đại biểu số 15 khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các sở, ngành và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.