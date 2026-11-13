Cử tri 8 xã khu vực Ba Vì: Kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại xã Suối Hai kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu 7 xã: Quảng Oai, Minh Châu, Cổ Đô, Bất Bạt Yên Bài, Ba Vì, Vật Lại.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Khuất Duyên.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 15 HĐND thành phố thông tin tới cử tri các nội dung theo chương trình hội nghị, đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước.

Cử tri xã Suối Hai phát biểu ý kiến. Ảnh: Khuất Duyên.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri các xã đã nêu 6 lượt ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trong đó, cử tri xã Suối Hai kiến nghị thành phố quan tâm hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động thiết bị truyền tin báo cháy đối với các hộ gia đình trong ngõ sâu, ngõ nhỏ, nơi xe chữa cháy khó tiếp cận. Theo phản ánh, dù thành phố đã hỗ trợ kinh phí lắp đặt ban đầu, các hộ dân vẫn phải tự chi trả chi phí thuê bao dịch vụ hằng tháng để duy trì kết nối. Cử tri kiến nghị thành phố nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp, đồng thời có giải pháp thống nhất mức giá dịch vụ, bảo đảm thiết bị hoạt động liên tục, góp phần nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Cử tri cũng phản ánh và kiến nghị chính sách hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 414, đoạn từ ngã ba Vị Thủy đi Xuân Khanh cần thống nhất trên toàn tuyến, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân; thành phố bố trí ngân sách đầu tư nâng cấp đoạn tỉnh lộ 414 từ giáp phường Tùng Thiện đến cầu Đồng Quang, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông của khu vực.

Đồng chí Lê Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khuất Duyên.

Cử tri xã Suối Hai phản ánh những bất cập trong quy hoạch phân khu đô thị ST3 khi ranh giới đất dịch vụ du lịch chồng lấn lên diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 11 hộ dân tại thôn Mỹ Giang; đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân...

Một vấn đề khác được cử tri kiến nghị là hướng tuyến đường dây điện 500kV đi qua địa bàn. Theo phản ánh, tuyến đường dây được thiết kế, khảo sát gần khu dân cư đã sinh sống ổn định từ nhiều năm, khiến người dân lo ngại về mức độ an toàn trong sinh hoạt. Cử tri đề nghị các cấp, các ngành nghiên cứu phương án dịch chuyển hướng tuyến đến khu vực ít ảnh hưởng hơn.

Cử tri xã Yên Bài cũng kiến nghị thành phố sớm xác định, công bố mốc giới đường Vành đai 5 vùng Thủ đô và đẩy nhanh tiến độ triển khai đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn; đồng thời tháo gỡ vướng mắc về chồng lấn đất rừng, bảo đảm quyền lợi của người dân. Cử tri đề xuất thành phố có cơ chế hỗ trợ các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng gắn với thương mại, du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân.

Ngoài ra, cử tri xã Ba Vì kiến nghị thành phố xem xét hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho đội ngũ nhân viên chăn nuôi thú y cấp xã; đề nghị rà soát quy định hiện hành, nghiên cứu hình thức tham gia và mức hỗ trợ phù hợp, giúp đội ngũ nhân viên chăn nuôi thú y yên tâm công tác.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Hai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Khuất Duyên.

Thay mặt Tổ đại biểu số 15, HĐND thành phố, đồng chí Lê Văn Quân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ba Vì trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với các kiến nghị về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Tổ đại biểu cho biết Sở Dân tộc và Tôn giáo đang xây dựng đề án phát triển tổng thể khu vực miền núi; Thường trực Đảng ủy 3 xã Yên Bài, Suối Hai và Ba Vì sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Dân tộc và Tôn giáo để sớm hoàn thiện, trình thành phố ban hành đề án...

Tổ đại biểu số 15 HĐND thành phố khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các sở, ngành và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.