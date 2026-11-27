Các thành viên Tổ đại biểu số 15, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri khu vực Cao Phong, Kim Bôi.

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu số 15 gồm các đồng chí: Hà Văn Di - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu; Lê Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lạc; Trần Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nật Sơn.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri khu vực Cao Phong, Kim Bôi.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 15 thông tin tới cử tri kết quả các Kỳ họp thứ 5, 6, 7 của HĐND tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua. Đồng thời, thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm) diễn ra đầu tháng 12, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Cử tri ghi nhận và đánh giá cao kết quả các kỳ họp và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 sắp tới. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đại diện cử tri các xã đã nêu nhiều ý kiến gửi đến các đại biểu đề nghị HĐND tỉnh xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Trong đó, về cơ chế, chính sách cử tri kiến nghị quan tâm nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở; nâng mức kinh phí hoạt động của chi bộ, ban quản lý thôn; cấp kinh phí cho Ban công tác Mặt trận thôn hoạt động và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động văn hoá, văn nghệ ở cơ sở.

Đại biểu Trần Tuấn Sơn thông tin đến cử tri kết quả các Kỳ họp thứ 5, 6, 7 và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh.

Đại biểu Lê Văn Thạch báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri nêu tại các kỳ họp HĐND tỉnh trước đó.

Về đầu tư cơ sở vật chất, cử tri kiến nghị tỉnh xem xét, đầu tư nâng cấp tuyến Đường tỉnh 444 qua địa bàn xã Mường Thàng; nâng cấp tuyến đường từ thôn Hợp Đồng vào Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến (xã Mường Động); nâng cấp các công trình nước sinh hoạt tập trung; đầu tư các khu tái định cư cùng hệ thống hạ tầng thiết yếu để bố trí nơi ở cho các hộ gia đình nằm trong khu vực thiên tai, nguy cơ cao về sạt lở đất... Đồng thời có giải pháp quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình nước sạch sau đầu tư, bảo đảm hoạt động ổn định, lâu dài; có cơ chế phù hợp để duy trì việc thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn.

Ngoài ra, cử tri đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Mặt trời Hòa Bình (thuộc Tập đoàn Sungroup) khẩn trương chuyển đầy đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khi thu hồi đất thực hiện các dự án của Sungroup và xem xét nâng mức kinh phí hỗ trợ tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất.

Đại diện cử tri các xã nêu kiến nghị trước Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh.

Đặc biệt, nhằm cải cách hành chính, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát các phần mềm, hệ thống báo cáo, biểu mẫu đang áp dụng ở cấp xã, cắt giảm, tích hợp hoặc ngừng sử dụng những nội dung trùng lặp; công bố cụ thể danh mục công việc, biểu mẫu, chế độ báo cáo được giảm sau khi thực hiện chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh giao cho các cơ quan chức năng rà soát, quản lý và sử dụng quỹ đất khu vực lòng hồ sông Đà; tạo điều kiện để người dân địa phương, đặc biệt là các hộ dân vùng lòng hồ bị thu hồi đất, nhường đất phục vụ xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình trước đây được tiếp cận và sử dụng quỹ đất phù hợp để phát triển sản xuất, ổn định đời sống...

Đại biểu Hà Văn Di tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 15, đại biểu Hà Văn Di đã trao đổi, làm rõ một số nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Đồng chí đề nghị Tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.