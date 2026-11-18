Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường UBND xã Yên Bình, kết nối trực tuyến với các điểm cầu xã Thác Bà, Bảo Ái, Cảm Nhân và Yên Thành.

Tham gia tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 2, gồm: ông Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Bình, tổ trưởng; bà Hoàng Thị Lan Hương - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, tổ phó; ông Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành.

Tại hội nghị, bà Hoàng Thị Lan Hương - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông tin tới cử tri về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026 và tình hình giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm cùng các kỳ họp trước.

Tập trung kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân, cử tri các xã đã đề xuất nhiều nội dung liên quan đến đầu tư hạ tầng, quản lý đất đai, chế độ chính sách và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực giao thông, cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường nối hai nhà máy xi măng; có giải pháp xử lý tình trạng ngập úng cục bộ trên một số tuyến đường. Đồng thời, kiến nghị sửa chữa, nâng cấp ngầm tràn Đát Ô Đồ và cầu treo Phúc An do các công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Các cử tri phát biểu tại hội nghị.

Đối với lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang đất ở đối với các trường hợp đủ điều kiện, trong đó có những hộ dân đã xây dựng nhà ở ổn định từ nhiều năm trước.

Về chế độ, chính sách, cử tri kiến nghị xem xét nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách; tăng kinh phí hoạt động cho các chi bộ, đoàn thể tại thôn, tổ dân phố nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Liên quan đến chính sách người có công, cử tri đề nghị xem xét quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể để được công nhận là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh, trong đó kiến nghị điều chỉnh ngưỡng từ 21% xuống 11%.

Bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh, đề xuất một số vấn đề thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh, ông Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Bình, đã trực tiếp trao đổi, giải trình và làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Thông qua hội nghị, cử tri các địa phương có dịp trực tiếp phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở, góp phần cung cấp thông tin để đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt vai trò đại diện, giám sát và chuyển tải ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền.