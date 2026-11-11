Cử tri 4 xã phía Nam Hà Nội đề nghị điều chỉnh tăng định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục

Tổ đại biểu HĐND thành phố gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ; Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Nam.

Cùng dự còn có đại diện sở, ban, ngành và lãnh đạo, cán bộ, cử tri các xã: Thượng Phúc, Hồng Vân, Chương Dương.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ngày 11-11 tại điểm cầu xã Thường Tín. Ảnh: PV

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Ủy viên chuyên trách Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Trung Nam đại diện Tổ đại biểu đã thông báo tới cử tri về một số nội dung dự kiến chương trình, địa điểm, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 sẽ diễn ra vào thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ đại diện tổ đại biểu trả lời những kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước liên quan đến quy hoạch khu giết mổ gia cầm tập trung trên địa bàn; mức đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng phục vụ của ngành y tế trong việc khám chữa bệnh; công tác bố trí tái định cư, chế độ chính sách, công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường…

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: PV

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ sự đồng tình với dự kiến nội dung kỳ họp, đồng thời kiến nghị thêm các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri Ngô Văn Quynh, xã Thường Tín đề xuất một số vấn đề chính như: Các sở, ngành sớm ban hành văn bản hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm; quy định rõ cơ chế phối hợp với UBND cấp xã trong việc xác định cơ sở và xử lý vi phạm liên quan đến thực phẩm.

Cử tri cũng đề nghị sớm hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ, liên thông giữa cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, để tránh nhập số liệu trùng lặp, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung và nâng cao độ chính xác của thông tin.

Cử tri xã Thường Tín nêu kiến nghị vơi đại biểu HĐND thành phố. Ảnh: PV

Cùng với đó cử tri cũng kiến nghị thành phố và cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm ban hành quy định điều chỉnh về hoạt động của nhà văn hóa tại cơ sở cho phù hợp với các thôn sau sáp nhập. Đây là căn cứ để địa phương đưa việc xây dựng nhà văn hóa theo tiêu chí mới vào quy hoạch và đầu tư trong thời gian tới...

Cử tri các địa phương tham gia ý kiến. ảnh: PV

Cử tri Đào Hồng Thái, xã Thượng Phúc đề xuất UBND thành phố chỉ đạo sở, ngành triển khai lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị TT-E, tỷ lệ 1/2.000 trong thời gian sớm nhất, làm cơ sở để xã tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, triển khai các dự án đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch cấp trên và các quy hoạch dự án trên địa bàn.

Theo phản ánh của cử tri, trong quá trình lập quy hoạch cần nghiên cứu, rà soát kỹ hiện trạng dân cư, hệ thống giao thông kết nối, hệ thống thoát nước, các công trình hạ tầng xã hội hiện có và định hướng phát triển của địa phương, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị thể thao với ổn định đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Phúc Tạ Hữu Thọ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: PV

Cử tri Nguyễn Thị Thủy, xã Thượng Phúc kiến nghị do nguồn kinh phí của các trường học hiện nay rất hạn hẹp, không đủ để bảo đảm chi trả cho đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp đồng. Nếu ưu tiên chi trả cho hợp đồng, các nhà trường sẽ không còn nguồn kinh phí để duy trì hoạt động chuyên môn và chi thường xuyên. Vì vậy, cử tri đề xuất UBND thành phố xem xét điều chỉnh tăng định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục cho cấp xã trong những năm tiếp theo, bảo đảm nguồn lực duy trì và phát triển sự nghiệp giáo dục công lập.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: PV

Thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh đã làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời tiếp thu, ghi nhận toàn bộ các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các cử tri để chuyển tải tới các cơ quan chức năng và kỳ họp HĐND thành phố.