Tham gia tiếp xúc cử tri có các ĐBQH tỉnh: Đặng Bích Ngọc - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Bùi Thị Kim Tuyến - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và đông đảo cử tri các địa phương.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ. Các quyết sách tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Tại kỳ họp, 17 ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã có 86 lượt phát biểu, trong đó có 71 lượt tại tổ, 15 lượt tại hội trường; 3 đại biểu trực tiếp chất vấn các bộ trưởng về lĩnh vực tài chính, khoa học và công nghệ. Các ý kiến tập trung vào hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri các xã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; giao biên chế gắn với vị trí việc làm, phù hợp với quy mô dân số, diện tích và khối lượng công việc; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư; quan tâm chế độ tiền lương, phụ cấp đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ làm công tác hội cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cử tri các xã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng tại hội nghị.

Cử tri kiến nghị về việc đầu tư nâng cấp đường giao thông nông thôn, mở rộng nhà văn hóa thôn sau sáp nhập; đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số tại các cơ quan cấp xã và khu dân cư; tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tổ chức mạng lưới trường học, điểm trường, phân hiệu sau sắp xếp; giải quyết việc chi trả kinh phí hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ rừng...

Một số cử tri kiến nghị tăng cường duy tu, bảo dưỡng Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn, khắc phục những bất cập về hạ tầng, bảo đảm an toàn giao thông. Về lâu dài, quan tâm đầu tư mở rộng tuyến đường này để đáp ứng lưu lượng phương tiện ngày càng tăng.

Lãnh đạo các sở, ngành trao đổi, làm rõ những nội dung cử tri quan tâm.

Phát biểu tiếp thu kiến nghị của cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri 3 xã. Đồng thời cho biết, nhiều nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, nhất là về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy và chế độ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để gửi đến cơ quan Trung ương có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri.

Đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của các sở, ngành và cơ quan chức năng của tỉnh, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan trực tiếp trao đổi, làm rõ những nội dung cử tri quan tâm.

Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở tổng hợp, phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.