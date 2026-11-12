Cử tri 3 phường nội đô kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, đại diện Tổ đại biểu đã thông tin tới cử tri về dự kiến chương trình, địa điểm, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.

Cử tri bày tỏ sự đồng tình với dự kiến nội dung kỳ họp, đồng thời kiến nghị thành phố tập trung giải quyết những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là các dự án kéo dài, hạ tầng đô thị chưa đồng bộ và những bất cập trong quản lý môi trường, dịch vụ công.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Khánh

Đẩy nhanh các dự án kéo dài, giảm áp lực hạ tầng đô thị

Một trong những vấn đề được nhiều cử tri phản ánh là tiến độ triển khai các công trình giao thông, hạ tầng đô thị trọng điểm. Cử tri Trần Thị Phương, Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường Giảng Võ kiến nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Ga ngầm S9 trên đường Kim Mã, thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Theo cử tri, người dân luôn đồng tình, ủng hộ chủ trương triển khai dự án bởi đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển giao thông công cộng, giảm ùn tắc và hiện đại hóa hạ tầng Thủ đô. Tuy nhiên, quá trình thi công kéo dài, việc rào chắn, thu hẹp mặt đường đã ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại, kết nối giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm...

Cử tri Võ Văn Long, Tổ dân phố số 12 phường Ngọc Hà. Ảnh: Duy Khánh

Cử tri kiến nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân.

Cùng mối quan tâm về hạ tầng, cử tri Ngô Minh An, phường Ba Đình kiến nghị thành phố thông tin, dự án cống hóa mương Kẻ Khế và xây dựng tuyến đường nối Núi Trúc - Sơn Tây kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và tình trạng ngập úng tại một số khu dân cư, trong đó có các ngõ 46, 68, 100 phố Đội Cấn; ngõ 36, 42 phố Giang Văn Minh và ngõ 88, 110 phố Sơn Tây. Cử tri kiến nghị thành phố làm rõ những khó khăn, vướng mắc, sớm đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ.

Cử tri Nguyễn Phi Mạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 08 phường Ba Đình. Ảnh: Duy Khánh

Vấn đề cải tạo chung cư cũ cũng được cử tri phường Giảng Võ đặc biệt quan tâm. Theo cử tri Trần Đức Nhân, nhiều khu tập thể, chung cư trên địa bàn thành phố được xây dựng từ những năm 1980, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và chất lượng cuộc sống của người dân. Cử tri kiến nghị thành phố chỉ đạo quyết liệt hơn việc cải tạo, xây dựng lại các khu nhà này; đối với những dự án đã được phê duyệt, cần công khai quy hoạch, lộ trình và thời gian triển khai cụ thể để người dân biết, giám sát.

Trong khi đó, cử tri phường Ngọc Hà kiến nghị thành phố rà soát tổng thể hệ thống thoát nước đô thị, xác định rõ những khu vực chưa đáp ứng năng lực tiêu thoát nước, ưu tiên xử lý dứt điểm các điểm ngập úng kéo dài, thường xuyên tái diễn; đồng thời bảo vệ không gian trữ nước, tăng khả năng thấm và điều tiết nước mưa trong đô thị.

Kiểm soát ô nhiễm, bảo đảm chất lượng dịch vụ công

Bên cạnh hạ tầng, ô nhiễm môi trường là vấn đề được nhiều cử tri đề cập. Cử tri Tô Văn Quảng, Bí thư Chi bộ số 16 phường Ba Đình kiến nghị thành phố xây dựng mạng lưới quan trắc chất lượng không khí, công khai dữ liệu theo khu vực và thời gian để người dân theo dõi, đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời.

Cử tri Trần Đức Nhân, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 23 phường Giảng Võ. Ảnh: Duy Khánh

Cử tri Nguyễn Phi Mạnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 08 phường Ba Đình phản ánh tình trạng bụi bẩn, vật liệu xây dựng rơi vãi từ các phương tiện vận chuyển và hoạt động thi công tại nhiều dự án đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

Cử tri kiến nghị yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu che chắn công trường, phun nước dập bụi thường xuyên, lắp đặt hệ thống rửa bánh xe trước khi phương tiện ra khỏi công trường. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm, thậm chí xem xét tạm dừng thi công đối với công trình tái phạm nhiều lần, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Cử tri Tô Văn Quảng, Bí thư chi bộ số 16 phường Ba Đình. Ảnh: Duy Khánh

Một vấn đề khác được cử tri phường Ba Đình phản ánh là chất lượng hoạt động của các điểm hỗ trợ dịch vụ công số. Theo cử tri Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 4, một số điểm hỗ trợ còn hạn chế về nghiệp vụ, cán bộ chưa được tập huấn thường xuyên, sự phối hợp giữa các bộ phận chưa nhịp nhàng. Vì vậy, có trường hợp hồ sơ tiếp nhận chưa bảo đảm chất lượng, người dân phải đi lại nhiều lần, bổ sung giấy tờ hoặc thực hiện thủ tục qua nhiều đầu mối.

Để có những bước chuyển mới, thành phố tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ hỗ trợ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn người dân đầy đủ, chính xác ngay từ đầu; đồng thời, rà soát những thủ tục cần giải quyết ngay nhưng còn chậm trễ, tránh để người dân mất thời gian, công sức.

Đáng chú ý, lĩnh vực giáo dục, nhất là công tác tuyển sinh lớp 10 trong năm học 2027-2028, được cử tri phường Ba Đình quan tâm. Theo cử tri Nguyễn Mạnh Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố số 4, năm học 2027-2028, kỳ tuyển sinh lớp 10 dự kiến tăng cao so với những năm trước. Nếu không chủ động chuẩn bị quỹ đất, trường lớp và đội ngũ giáo viên, nguy cơ thiếu chỗ học sẽ tạo áp lực lớn đối với học sinh và phụ huynh.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh ghi nhận, trao đổi và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Duy Khánh

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh ghi nhận, trao đổi và làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Về công tác tuyển sinh lớp 10, ông Phạm Quang Thanh nhấn mạnh, năm học 2027-2028 dự báo có sự gia tăng đột biến về số lượng học sinh bước vào cấp THPT. Qua rà soát, thành phố đã nhận diện rõ áp lực này và chủ động xây dựng các giải pháp ứng phó, từ đầu tư mở rộng trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất và chuẩn nhân lực giáo dục, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập tăng cao trong thời gian tới.

Về tiến độ thi công Ga ngầm S9 trên đường Kim Mã, ông Phạm Quang Thanh chia sẻ với những khó khăn mà người dân đang phải đối mặt do công trình kéo dài. Ông đồng tình với các giải pháp cử tri đề xuất, đồng thời cho rằng cần có sự chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và đời sống dân sinh.

Đối với các kiến nghị khác, ông Phạm Quang Thanh khẳng định Tổ đại biểu tiếp thu, ghi nhận đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri để chuyển tải tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và phản ánh tại kỳ họp HĐND thành phố.