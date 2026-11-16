Cử tri 3 phường kiến nghị cải tạo chung cư cũ và chế độ cán bộ cơ sở

Chiều 16-11, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh cùng các đại biểu Tổ đại biểu số 8 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Oanh

Mở đầu hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu số 8, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh báo cáo với cử tri 3 phường (Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Hưng) về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Trần Khánh Hưng trình bày báo cáo tóm tắt của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026, kế hoạch phát triển năm 2027. Theo đó, 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết tháng 10 ước đạt 652,2 nghìn tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán năm. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 127.959 tỷ đồng, tăng 84,7% so với cùng kỳ, bằng 74,8% kế hoạch năm.

Các đại biểu và cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Oanh

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Thành phố đã giải quyết việc làm cho khoảng 183,3 nghìn người. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 8.806,6 nghìn, tăng 5,14% so với cùng kỳ, bao phủ 96,50% dân số.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Trần Văn Dũng báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Nguyễn Văn Xuân phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Trần Oanh

Tại hội nghị, cử tri các phường kiến nghị những vấn đề về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, cải tạo chung cư, quản lý nhà ở thấp tầng... Cụ thể, ông Đinh Hồng Sự thay mặt cử tri Tổ dân phố số 14 (phường Hoàng Mai) đề nghị HĐND thành phố tiếp tục quan tâm cải tạo chung cư cũ, lâu năm (từ A1 đến A8 phố Nguyễn Chính) đã xuống cấp. Cử tri Nguyễn Văn Xuân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Mai kiến nghị HĐND thành phố có văn bản hướng dẫn về chế độ, kinh phí hoạt động đối với các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở phường. Đồng thời, giải quyết chế độ cho Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường nghỉ công tác; có văn bản hướng dẫn chế độ lương, phụ cấp đối với Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, xã.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh tiếp thu và giải đáp các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Trần Oanh

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh thay mặt Tổ đại biểu số 8 tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, cho biết, Tổ đại biểu số 8 tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề dân sinh được người dân quan tâm; thông tin kết quả để cử tri biết và giám sát.

Đi sâu vào những kiến nghị cụ thể, đồng chí Nguyễn Xuân Linh nhấn mạnh việc rà soát, làm rõ cơ chế, chính sách và kinh phí hoạt động đối với các tổ chức, ban quản trị tại khu chung cư; hướng dẫn thành lập, vận hành ban quản trị phù hợp thực tế. Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn; đôn đốc triển khai các dự án đầu tư theo quy hoạch.

Riêng về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, Tổ đại biểu đề nghị các sở, ngành, trong đó Sở Xây dựng giữ vai trò đầu mối sớm hướng dẫn quy trình, thủ tục và xây dựng danh mục các khu chung cư cần cải tạo. Tổ đại biểu ghi nhận sự đồng thuận cao của người dân đối với chủ trương đặc biệt tại phường Hoàng Mai cử tri đồng thuận đạt tỷ lệ trên 96%.