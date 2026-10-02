Cử tri 2 xã Xuân Quế và Xuân Đường kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri các xã Xuân Đường và Xuân Quế. Ảnh: Đinh Tài

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 gồm các đại biểu: Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Công Long, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 đã thông tin đến cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai từ sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đến nay.

Đại biểu Nguyễn Tấn Linh thông tin dự kiến chương trình làm việc của Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ 2. Ảnh: Đinh Tài

Sau khi nghe các nội dung thông tin, cử tri 2 xã Xuân Quế và Xuân Đường đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh. Trong đó, cử tri quan tâm đến chính sách bảo hiểm xã hội; quy hoạch, quản lý đất đai, nhà ở; đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình giao thông. Cử tri cũng kiến nghị liên quan đến việc bồi thường, thực hiện đường ấp 4, Xạ lộ 25, khu vực xã Sông Nhạn (cũ); việc đầu tư đường giao thông vào nghĩa trang Xuân Quế (cũ) và một số vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc. Ảnh: Đinh Tài

Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ ghi nhận những chuyển biến tích cực trong hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, năng động hơn. Cử tri cũng kiến nghị tăng cường các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có chế tài xử lý nghiêm đối với tình trạng hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện các cơ quan chức năng, sở, ngành, địa phương và các đại biểu thuộc Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề chưa được giải quyết tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.