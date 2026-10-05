Cử tri 2 xã Thống Nhất và Gia kiệm kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Đại biểu Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chia sẻ với cử tri tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Tại hội nghị, các ĐBQH thông tin đến cử tri chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét mở rộng chính sách ưu đãi, phụ cấp công vụ đối với lực lượng viên chức khối hành chính cấp xã do áp lực công việc gia tăng sau khi tổ chức lại bộ máy. Cử tri đề nghị tăng cường xử lý tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt ẩu trên quốc lộ 20; khôi phục, lắp đặt thêm camera an ninh để phòng, chống trộm cắp.

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội độc lập nhằm giảm nguy cơ bạo lực học đường; khẩn trương tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy tờ tùy thân, đăng ký cư trú cho các hộ dân kiều bào từ Campuchia trở về sinh sống trên địa bàn. Cử tri còn phản ánh một số vấn đề liên quan đến đất đai và đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, trực tiếp giải đáp và làm rõ thêm các nhóm vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những phản ánh dân sinh thuộc thẩm quyền địa phương như: hạ tầng giao thông, chống ngập, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy khai sinh, đại biểu đề nghị: chính quyền địa phương khẩn trương tiếp thu, có cam kết và lộ trình xử lý rõ ràng. Những vấn đề vượt thẩm quyền địa phương cần được tổng hợp, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Đối với chính sách phụ cấp cho viên chức cấp xã và các nội dung liên quan đến sửa đổi pháp luật, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan Trung ương xem xét.

Thông tin thêm về định hướng phát triển của Đồng Nai, đại biểu Bùi Xuân Thống cho biết: Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, cùng Luật Phát triển đô thị đã được Quốc hội thông qua, mở ra thêm cơ hội để Đồng Nai phát triển trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Đại biểu nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu phát triển, chính quyền, các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp cần nỗ lực giải quyết tốt những vấn đề cử tri quan tâm, nhất là về an toàn, hạ tầng giao thông, trật tự và bảo đảm đời sống người dân... Đại biểu mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đóng góp ý kiến để hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống, dân sinh và hạ tầng; đồng thời phát huy ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng và phát triển địa phương.