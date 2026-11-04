Cử tri 2 xã Tân Tiến và Lộc Quang kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Đại biểu HĐND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyễn Tấn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng của năm 2026; dự kiến nội dung chính của Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố; kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các lần tiếp xúc trước.

Tiếp đó, cử tri 2 xã Tân Tiến và Lộc Quang đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề như: Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số trường hợp còn chậm; tình trạng tranh chấp đất đai gây mất an ninh, trật tự tại địa phương; việc quy hoạch cửa khẩu Tân Thành của tỉnh Bình Phước cũ sau sáp nhập có tiếp tục triển khai hay không, cần thông tin cho dân được rõ…

Cử tri xã Tân Tiến kiến nghị những vấn đề quan tâm đến đại biểu HĐND thành phố. Ảnh: Nguyễn Tấn

Bên cạnh các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo địa phương, các ngành trao đổi, trả lời ngay tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn ghi nhận và tiếp thu tất cả ý kiến của cử tri; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương khi giải quyết các kiến nghị của người dân, phải thông tin cặn kẽ để người dân nắm bắt, từ đó có sự đồng thuận từng vụ việc. Lãnh đạo UBND thành phố cũng gợi ý cho chính quyền 2 xã cách giải quyết từng vấn đề mà cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc theo hướng chính đáng, hài hòa nhất.