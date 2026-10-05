Cử tri 2 xã Hưng Thịnh và xã Bàu Hàm kiến nghị tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn

Đại biểu Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố trao đổi với cử tri tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Tại hội nghị, các đại biểu Tổ ĐBQH đơn vị số 2 thông tin đến cử tri về dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và một số vấn đề cử tri quan tâm.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đất đai, thủ tục hành chính, tư pháp, giao thông, môi trường... Cử tri đề nghị xem xét, giải quyết các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn kéo dài; rà soát việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay và hướng xử lý các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp đã tồn tại nhiều năm theo quy định.

Cử tri còn phản ánh một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải quyết các vụ việc thuộc lĩnh vực tư pháp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định. Một số ý kiến liên quan đến chính sách đối với người cao tuổi, công tác dân số, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, dịch bệnh cũng được cử tri phản ánh. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã giải trình, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hồ Thảo

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, đại biểu đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết đúng quy định, trả lời rõ đối với từng vụ việc. Đồng thời, đại biểu lưu ý cử tri cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan để có cơ sở tiếp nhận, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và theo dõi, giám sát quá trình giải quyết.

Về những kiến nghị liên quan đến xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố cho rằng việc tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định là cần thiết nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đại biểu tiếp thu ý kiến của cử tri về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả lấy ý kiến nhân dân trong quá trình xây dựng pháp luật, bảo đảm các quy định khi ban hành sát thực tiễn, phù hợp với yêu cầu quản lý và đời sống nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đoàn ĐBQH và các ĐBQH tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết theo quy định.