Cụ thể hóa việc học và thực hành theo Bác vào từng nhiệm vụ kiểm toán

Sinh hoạt chính trị nội bộ, quán triệt các nhiệm vụ trước khi bắt đầu đợt kiểm toán. Ảnh: TL

Kế hoạch số 1537-KH/ĐU xác định việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ KTNN. Việc triển khai phải đồng bộ, thống nhất, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ KTNN liêm chính, chuyên nghiệp, hội nhập, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là khắc phục tình trạng học tập hình thức, thiếu chiều sâu; đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành nếp sống văn hóa, nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Định hướng trọng tâm là chuyển mạnh từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”, lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc cụ thể của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động làm thước đo kết quả thực hiện.

Gắn tư tưởng Hồ Chí Minh với từng khâu của hoạt động kiểm toán

Kế hoạch cụ thể hóa việc học tập, thực hành theo Bác vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược của Ngành, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán.

Trong thu thập bằng chứng kiểm toán, phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về “công minh, chính trực” để có chính kiến rõ ràng, trong sáng, gương mẫu, đáng tin cậy, vì lợi ích của nhân dân, lợi ích quốc gia; công bằng, tôn trọng sự thật, không thành kiến, thiên vị

Trong đánh giá, kết luận kiểm toán, yêu cầu “nói phải đi đôi với làm” được cụ thể hóa bằng việc đưa ra kết luận chính xác, có căn cứ pháp lý và bằng chứng đầy đủ; kiên quyết không để xảy ra tình trạng kết luận thiếu căn cứ hoặc bỏ sót sai phạm do thiếu trách nhiệm hoặc do tác động tiêu cực. Thành viên Đoàn kiểm toán phải duy trì tính độc lập, tuân thủ các nguyên tắc “độc lập, minh bạch, công bằng, vô tư và khách quan” theo Chuẩn mực KTNN và các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Phương pháp Hồ Chí Minh cũng được yêu cầu vận dụng trong toàn bộ quy trình kiểm toán. Với phương pháp “dân là gốc”, kiểm toán viên phải tôn trọng, lắng nghe, thiện chí, khiêm tốn khi thu thập thông tin, đối chiếu, xác minh tại đơn vị được kiểm toán; giải thích rõ căn cứ pháp lý và mục đích của từng nội dung kiểm toán, tạo điều kiện để đơn vị trình bày ý kiến, giải trình đầy đủ trước khi đưa ra kết luận.

Cùng với đó là vận dụng phương pháp “khéo kiểm tra”, khoa học, chặt chẽ, khách quan, thận trọng, dân chủ. Đối với kiểm toán hoạt động, đặc biệt là kiểm toán chuyên đề, cần tăng cường phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực; không chỉ dừng ở phát hiện sai phạm mà còn kiến nghị giải pháp khắc phục, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng tới kiểm toán kiến tạo phát triển.

Kế hoạch cũng yêu cầu kết hợp kiểm tra từ trên xuống với tự kiểm tra, tự kiểm điểm; cấp ủy các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của cán bộ, đảng viên, đồng thời khuyến khích tự kiểm tra, tự kiểm điểm thông qua thực hành phê bình và tự phê bình trong Đảng.

Tinh thần này được cụ thể hóa theo từng nhóm đơn vị. Theo đó, các vụ tham mưu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “cách làm việc khoa học, dân chủ, hiệu quả” vào công tác tham mưu, xây dựng thể chế, kiểm soát chất lượng kiểm toán. Các KTNN chuyên ngành tập trung vào liêm chính, khách quan, trung thực trong từng lĩnh vực kiểm toán, kiên quyết phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các KTNN khu vực vận dụng phương pháp “dân là gốc”, “tôn trọng, lắng nghe” trong kiểm toán ngân sách địa phương; giải thích rõ căn cứ pháp lý, mục đích kiểm toán, tạo điều kiện để đơn vị được kiểm toán trình bày, giải trình đầy đủ, không sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà.

Đối với Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và từng kiểm toán viên, cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “đoàn kết, thống nhất”, “dân chủ, kỷ luật” vào tổ chức, hoạt động của Đoàn kiểm toán; phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác học tập, rèn luyện; thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “học đi đôi với hành", “giáo dục là quốc sách hàng đầu” trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền.

Đáng chú ý, việc học tập, thực hành theo Bác được gắn trực tiếp với nhiệm vụ chuyển đổi số của KTNN. Chi bộ Cục Công nghệ thông tin được giao vận dụng tư tưởng về “khoa học, sáng tạo, đổi mới” và tinh thần “tự lực, tự cường” vào xây dựng, triển khai kiến trúc tổng thể chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, nền tảng dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin; ứng dụng AI, học máy, phân tích dữ liệu lớn vào các khâu lập kế hoạch, thu thập bằng chứng, đánh giá rủi ro và kết luận kiểm toán.

Lấy hiệu quả công việc và sự chuyển biến thực chất làm thước đo

Kế hoạch số 1537-KH/ĐU đồng thời đặt việc học tập, thực hành theo Bác trong mối liên hệ trực tiếp với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của KTNN năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Mỗi cấp ủy, chi bộ phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, gắn nội dung này với việc thực hiện Kế hoạch kiểm toán trung hạn; phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ kiểm toán quyết toán ngân sách; nâng tỷ lệ nhiệm vụ kiểm toán chuyên đề, kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ thông tin lên khoảng 35% tổng số nhiệm vụ kiểm toán giai đoạn 2027-2028; tổ chức từ 1-2 chuyên đề toàn Ngành và 1-2 chuyên đề “nóng” có tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội mỗi năm.

Cụ thể hóa việc học và thực hành theo Bác vào từng nhiệm vụ kiểm toán. Ảnh: TL

Tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và đổi mới sáng tạo được gắn với hai nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng pháp luật nhiệm kỳ 2026-2030 là sửa đổi Luật KTNN và xây dựng Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2040, tầm nhìn 2045. Trong đó, việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật KTNN được đặt ra trên cơ sở tổng kết toàn diện quá trình thi hành Luật KTNN năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN năm 2019; dự kiến Dự án Luật KTNN sẽ được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tháng 5/2028.

Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, Kế hoạch yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong nội bộ KTNN. Kiểm toán viên phải gương mẫu chấp hành quy định về liêm chính, không nhận quà biếu, không lợi dụng chức trách để trục lợi; đồng thời thông qua hoạt động kiểm toán phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Một yêu cầu quan trọng khác là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo trong hoạt động kiểm toán. Kế hoạch khuyến khích áp dụng phương pháp kiểm toán mới, phân tích dữ liệu lớn, đẩy mạnh công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đồng thời rà soát, kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, quy trình, thủ tục trong hoạt động kiểm toán.

Trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, được đặt ở vị trí then chốt. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị phải gương mẫu về phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống; có phương pháp làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, sâu sát thực tiễn, có sản phẩm cụ thể; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với đổi mới tuyên truyền, giáo dục, Kế hoạch yêu cầu đưa nội dung học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề hằng quý. Mỗi chi bộ lựa chọn xây dựng ít nhất 01 chuyên đề/năm, xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ chuyên môn và có sản phẩm đầu ra rõ ràng. Báo Kiểm toán, Cổng thông tin điện tử của Ngành tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm, mô hình, tư liệu, hình ảnh, điển hình về học tập, thực hành theo Bác.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát được chuyển mạnh từ kiểm tra việc xây dựng kế hoạch, đăng ký sang kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, tồn đọng và sự chuyển biến thực tế trong đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm. Kết quả học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và mức độ hoàn thành kế hoạch được giao./.