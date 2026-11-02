Cụ thể hóa việc học tập, thực hành theo Bác trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 2/11, tại Học viện Quản lý giáo dục, Đảng ủy Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; quán triệt một số nội dung cốt lõi, trọng tâm Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Chính phủ; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ; lãnh đạo Văn phòng, các vụ, cục, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Học tập, thực hành theo Bác có ý nghĩa sâu sắc trong thực hiện sứ mệnh đào tạo con người

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh: Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tinh thần, nguồn chỉ dẫn quý báu đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp phát triển đất nước. Trong giai đoạn phát triển mới, việc học tập, thực hành theo Bác càng có ý nghĩa đối với việc bồi đắp bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và năng lực hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Chỉ thị số 07-CT/TW tiếp tục khẳng định những giá trị bền vững đó, đồng thời đặt ra yêu cầu gắn học tập với thực hành, đưa nhận thức thành việc làm tự giác, thường xuyên. Đây cũng là cơ sở để mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhìn lại trách nhiệm của mình, nuôi dưỡng ý chí vươn lên và tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân.

Đối với ngành Giáo dục, học tập theo Bác có ý nghĩa sâu sắc trong thực hiện sứ mệnh đào tạo con người, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Những lời dạy của Người về giáo dục, tinh thần tự học, đạo đức và trách nhiệm của nhà giáo luôn là nguồn động viên các thế hệ thầy cô, cán bộ quản lý và người học nỗ lực cống hiến.

Ý nghĩa ấy càng rõ hơn khi toàn ngành đang thực hiện các định hướng lớn về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tinh thần cầu thị, phương pháp làm việc khoa học, gần gũi thực tiễn và sự quan tâm đến con người trong tư tưởng, phong cách của Bác là những giá trị cần được thấm sâu trong quá trình đổi mới.

Hội nghị hôm nay là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ nắm vững nội dung cốt lõi, những yêu cầu mới của Chỉ thị; hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa học tập, thực hành theo Bác với nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển ngành.

Song song đó, Hội nghị cũng sẽ quán triệt một số nội dung cốt lõi, trọng tâm Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cùng với đó, đổi mới thực chất công tác cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ có đủ năng lực, kỹ năng số và năng lực giải quyết công việc, tạo điều kiện và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự với tinh thần nghiêm túc, tập trung lắng nghe báo cáo viên, chủ động nghiên cứu tài liệu và trao đổi những vấn đề cần làm rõ. Mỗi đại biểu sẽ tiếp cận nội dung Hội nghị bằng sự cầu thị, gắn việc tiếp thu với suy nghĩ từ thực tiễn công tác.

Ông Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương - báo cáo viên tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mạnh

4 nhiệm vụ cần tập trung

Tại Hội nghị, ông Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, đã trao đổi về những nội dung cốt lõi, điểm mới của Chỉ thị số 07-CT/TW, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong Đảng bộ Bộ GD&ĐT và ngành Giáo dục. Ông cũng quán triệt một số nội dung cốt lõi, trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cảm ơn đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung cốt lõi, yêu cầu trọng tâm của Chỉ thị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đồng thời ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc của đại biểu tại điểm cầu trực tiếp và các điểm cầu trực tuyến.

Qua Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có thêm cơ sở để thống nhất nhận thức, xác định trách nhiệm trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Yêu cầu đặt ra sau Hội nghị được Thứ trưởng nhấn mạnh là cụ thể hóa những nội dung đã được quán triệt thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Để triển khai Chỉ thị thiết thực, hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Các cấp ủy tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động bằng hình thức phù hợp; làm rõ yêu cầu gắn học tập với thực hành, tu dưỡng với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Đưa nội dung này vào sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, bảo đảm việc học tập được duy trì liên tục và sát với thực tiễn công tác.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng triển khai. Trong quá trình thực hiện, cần quan tâm trao đổi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để cán bộ, đảng viên hiểu đúng, thực hiện đầy đủ các yêu cầu, quan điểm, nội dung của Chỉ thị, Nghị quyết và Hướng dẫn của Đảng ủy Bộ.

Thứ hai, cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ và kết quả có thể kiểm tra, đánh giá. Bám sát Hướng dẫn của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện toàn khóa và hằng năm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; hoàn thành kế hoạch toàn khóa trong tháng 11/2026 theo tiến độ đã đề ra. Mỗi nhiệm vụ cần rõ người phụ trách, trách nhiệm phối hợp, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt; ưu tiên những khâu còn hạn chế, những việc khó, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung giải quyết.

Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập, thực hành theo Bác gắn với chức trách được giao và yêu cầu tu dưỡng, rèn luyện. Nội dung đăng ký cần cụ thể, phù hợp, có khả năng thực hiện và được xem xét trong quá trình đánh giá kết quả công tác. Việc xây dựng kế hoạch, theo dõi thực hiện cần kế thừa chương trình công tác hiện có, tránh trùng lặp, phát sinh hồ sơ hình thức.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Thứ ba, gắn thực hành theo Bác với nâng cao chất lượng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ của ngành. Các cấp ủy lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các định hướng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từng cơ quan, đơn vị cần xác định rõ phần việc thuộc trách nhiệm của mình, tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Tinh thần học tập, thực hành theo Bác phải thể hiện trong phương pháp làm việc khoa học, bám sát thực tiễn, lắng nghe cơ sở; trong sự phối hợp chủ động, trách nhiệm và thái độ tận tụy phục vụ Nhân dân. Đề nghị các đơn vị chú trọng giải quyết những khó khăn thuộc phạm vi phụ trách, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người học, nhà giáo. Kết quả cần được thể hiện bằng tiến độ, chất lượng công việc và những chuyển biến cụ thể tại cơ sở giáo dục, cũng như các đơn vị trực thuộc.

Thứ tư, đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường kiểm tra, giám sát. Cán bộ lãnh đạo, quản lý, bí thư cấp ủy và người đứng đầu phải gương mẫu trong tu dưỡng đạo đức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; nói đi đôi với làm, chủ động nhận trách nhiệm và thực hiện đến cùng nhiệm vụ được giao. Sự nêu gương cần được thể hiện trong công việc hằng ngày, nhất là khi xử lý những vấn đề khó, cần phối hợp nhiều cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; kịp thời chấn chỉnh biểu hiện hình thức, thiếu trách nhiệm, chậm chuyển biến. Gắn kết quả học tập, thực hành theo Bác với đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo quy định; đồng thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả để khuyến khích tinh thần tự giác và sự nỗ lực của mỗi tập thể, cá nhân.

Thứ trưởng mong rằng, sau Hội nghị, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ chủ động lựa chọn và thực hiện tốt phần việc của mình, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Giáo dục trong giai đoạn mới.