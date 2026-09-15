Cụ thể hóa trách nhiệm tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Theo Quyết định, nội dung quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo gồm: Việc tiếp công dân của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, bao gồm các chi cục, tổ chức tương đương thuộc sở và các cơ quan tương đương sở, không bao gồm đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định cũng quy định việc xử lý ban đầu thông tin tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố; phân công tham mưu giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố.

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố; đơn vị thuộc UBND thành phố; đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Ban Tiếp công dân thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường thuộc thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về tiếp công dân, các đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố phải tổ chức tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác tiếp công dân; ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; bố trí địa điểm tiếp công dân theo quy định; phân công công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan để tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung.

Đồng thời, người đứng đầu phải kiểm tra, đôn đốc người có trách nhiệm thuộc quyền quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân và báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố trực tiếp tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng.

Theo quy định mới, người đứng đầu đơn vị phải thực hiện tiếp công dân đột xuất đối với những vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc tiếp công dân đột xuất cũng được thực hiện đối với vụ việc mà nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể; xâm phạm tính mạng, tài sản của nhân dân; ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Khi tiếp công dân, người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố phải có ý kiến trả lời về việc giải quyết vụ việc cho công dân. Trường hợp chưa thể trả lời ngay, người đứng đầu phải chỉ đạo đơn vị, công chức thuộc quyền quản lý kịp thời xem xét, giải quyết và thông báo kết quả xử lý theo quy định.

Đối với việc xử lý ban đầu thông tin tố cáo, các cơ quan, đơn vị, không bao gồm Ban Tiếp công dân thành phố, khi tiếp nhận thông tin tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố có trách nhiệm chuyển thông tin tố cáo và các thông tin, tài liệu kèm theo (nếu có) đến Chủ tịch UBND thành phố qua Ban Tiếp công dân thành phố.

Ban Tiếp công dân thành phố có trách nhiệm vào sổ, phân loại và chuyển thông tin tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố cùng các thông tin, tài liệu kèm theo (nếu có) đến Thanh tra thành phố để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xử lý, giải quyết theo quy định.

Thanh tra thành phố có trách nhiệm kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo theo quy định pháp luật. Trường hợp đủ điều kiện thụ lý, Thanh tra thành phố tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện thụ lý, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố không thụ lý tố cáo và thông báo cho người tố cáo biết lý do.

Về giải quyết khiếu nại, Chánh Thanh tra thành phố có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND thành phố giải quyết khiếu nại lần hai đối với đơn khiếu nại đã được Chủ tịch UBND cấp xã, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại; hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố có trách nhiệm phối hợp hoặc cử công chức có chuyên môn trực tiếp tham gia Tổ xác minh, thực hiện đối thoại khi Thanh tra thành phố có yêu cầu.

Đối với vụ việc đặc thù, phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định giao Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố chủ trì tham mưu giải quyết.

Quyết định số 126/2026/QĐ-UBND góp phần cụ thể hóa trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, xử lý thông tin tố cáo và giải quyết khiếu nại, bảo đảm các vụ việc được tiếp nhận, phân loại, tham mưu và giải quyết theo đúng thẩm quyền, trình tự, quy định của pháp luật.