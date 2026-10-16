Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68 qua đối thoại chính quyền-doanh nghiệp-chuyên gia

Những con số ấn tượng sau các phiên đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm nay. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Với chủ đề “Kinh tế tư nhân Việt Nam: Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”, VPSF 2026 được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thiết kế theo ba vòng đối thoại liên kết chặt chẽ: Đối thoại địa phương gắn với xúc tiến thương mại; Bàn tròn kết nối nội lực cấp miền; Phiên toàn thể cấp cao.

Phương thức triển khai mới mẻ

Điểm nổi bật của VPSF 2026 không chỉ nằm ở quy mô tổ chức mà còn ở phương thức đối thoại. Doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp trình bày những vướng mắc, đề xuất sáng kiến và trao đổi với lãnh đạo địa phương, sở, ngành; các chuyên gia tham gia phân tích nguyên nhân, gợi mở giải pháp; trong khi các vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển tiếp đến các vòng đối thoại cao hơn.

Qua đây, VPSF từng bước chuyển từ một diễn đàn ghi nhận ý kiến sang một tiến trình đối thoại chính sách có cấu trúc, có phân loại và có định hướng theo dõi kết quả.

Có thể dễ nhận thấy rằng, tinh thần “Đồng kiến tạo chính sách” được thể hiện xuyên suốt tại 34 phiên đối thoại, đánh dấu sự chuyển biến trong vai trò của cộng đồng doanh nhân: Từ chủ yếu phản ánh khó khăn, điểm nghẽn sang chủ động đề xuất sáng kiến, kiến nghị giải pháp để hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Thông qua các phiên đối thoại, doanh nghiệp không chỉ nêu vấn đề thực tiễn mà còn đưa ra những phương án có thể triển khai, nghiên cứu; các chuyên gia đóng góp ý kiến chuyên môn, trong khi cơ quan quản lý trao đổi, làm rõ thẩm quyền và định hướng xử lý.

Cách tiếp cận này đã giúp doanh nghiệp vừa đóng vai trò đối tượng thụ hưởng chính sách, vừa là chủ thể tham gia kiến tạo chính sách, cùng Nhà nước tìm kiếm giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường kinh doanh và khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân.

Ban tổ chức VPSF 2026 tặng hoa các diễn giả trong một phiên đối thoại địa phương. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

1.071 ý kiến, kiến nghị, sáng kiến

Theo báo cáo tổng hợp tính đến hết ngày 13/10 vừa qua, 31 phiên đối thoại địa phương đã ghi nhận 1.071 ý kiến, kiến nghị và sáng kiến từ các bài tham luận, chia sẻ chuyên gia và đối thoại trực tiếp.

Kết quả phân loại từ Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho thấy: Các phiên đối thoại đã tạo ra những chuyển động cụ thể trong tiếp nhận và xử lý vấn đề của doanh nghiệp. Đáng chú ý, từ 1.071 ý kiến, kiến nghị, sáng kiến, có tới 870 ý kiến (khoảng 81,2%) đã được giải đáp, định hướng xử lý hoặc tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu, giải quyết; số ý kiến còn lại được xác định là những nội dung cần tiếp tục trao đổi, làm rõ hoặc xử lý ở cấp có thẩm quyền cao hơn.

Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với hoạt động của doanh nghiệp tư nhân: Chất lượng thực thi thể chế và thủ tục hành chính; tiếp cận vốn, đất đai và mặt bằng sản xuất; phát triển hạ tầng, logistics và liên kết vùng; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị; kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Thực tế, nhiều ý kiến đã vượt ra ngoài phạm vi phản ánh khó khăn riêng lẻ để đề xuất những cơ chế có thể tổ chức thực hiện, thí điểm và đo lường kết quả. Trong đó có đề xuất vận hành cơ chế “luồng xanh” trong xử lý hồ sơ đầu tư liên ngành theo nguyên tắc một đầu mối, một thời hạn, một người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Cùng với đó là những kiến nghị về xây dựng nền tảng số theo dõi tiến độ xử lý kiến nghị; hình thành cơ sở dữ liệu và bản đồ năng lực doanh nghiệp địa phương; phát triển chương trình kết nối nhà cung ứng trong nước với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị.

Những đề xuất này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp không chỉ mong muốn được tháo gỡ các vướng mắc trước mắt, mà còn chủ động tham gia xây dựng các giải pháp dài hạn nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Hướng tới phiên toàn thể cấp cao VPFS 2026

Nếu các phiên địa phương là nơi nhận diện vấn đề từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh, thì ba Phiên bàn tròn kết nối nội lực cấp miền đóng vai trò tổng hợp, chuẩn hóa và nâng tầm những kiến nghị có tính liên địa phương, liên ngành, cần cơ chế phối hợp ở phạm vi rộng hơn.

Tại Phiên bàn tròn khu vực miền nam, Ban Tổ chức tổng hợp, sàng lọc 121 ý kiến, kiến nghị, sáng kiến từ các phiên địa phương trong khu vực. Trong số này, khoảng 24,8% nội dung đã được giải quyết, làm rõ hoặc định hướng tại địa phương; 45,4% được tiếp thu để tiếp tục xử lý; gần 30% cần trình cấp có thẩm quyền cao hơn.

Qua đây, 7 nhóm vấn đề xuyên suốt được nhận diện, gồm chất lượng thực thi thể chế; hạ tầng, logistics liên vùng; sự tham gia của doanh nghiệp nội địa vào chuỗi giá trị; năng lực hấp thụ công nghệ; chi phí đáp ứng tiêu chuẩn xanh; nguồn nhân lực, quản trị; và khả năng tiếp cận vốn.

Tại Phiên bàn tròn khu vực miền trung, tổ chức ngày 26/9 tại Đà Nẵng, 8 nhóm vấn đề được chuẩn hóa, tập trung vào thể chế điều phối liên kết vùng, hạ tầng-logistics liên vùng và khả năng tiếp cận vốn, lãi suất, chi phí vốn.

Đến với Phiên bàn tròn khu vực miền bắc, diễn ra ngày 2/10 tại Hà Nội “Liên kết vùng - Kiến tạo động lực tăng trưởng hai con số”, Ban Tổ chức tổng hợp 380 ý kiến, kiến nghị, sáng kiến từ 13 địa phương. Trong đó, 104 nội dung, chiếm 27,4%, đã được giải đáp, làm rõ; 186 nội dung, chiếm 48,9%, tiếp tục được địa phương tiếp thu, xử lý; 90 nội dung, chiếm 23,7%, cần chuyển lên cấp cao hơn.

Đại diện Trung ương Hội Doanh nhân trẻ, các bộ, ngành, đơn vị và chuyên gia tại phiên đối thoại địa phương VPSF 2026 tại Hưng Yên. (Ảnh: Ban Tổ chức VPFS cung cấp)

Các trao đổi tại ba khu vực cùng làm nổi bật yêu cầu tăng cường liên kết vùng theo chuỗi hàng hóa, nâng cao hiệu quả hạ tầng và logistics, hình thành mạng lưới nhà cung ứng gắn với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI, đồng thời coi dữ liệu, công nghệ, nhân lực và vốn là những nguồn lực nền tảng cần được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả hơn.

Theo Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh, VPSF 2026 đã từng bước hình thành quy trình đối thoại chính sách từ địa phương đến cấp vùng và Trung ương, đưa tiếng nói của doanh nghiệp vào quá trình nhận diện điểm nghẽn, đề xuất giải pháp và thúc đẩy xử lý các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế.

"Một dấu ấn nổi bật của VPSF 2026 là sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng hành tích cực của chính quyền các địa phương. Sự tham gia đồng thời của chính quyền, doanh nghiệp và chuyên gia đã tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phản ánh những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời trực tiếp đối thoại với cơ quan quản lý. Mặt khác, chính quyền địa phương cũng có điều kiện lắng nghe, trao đổi và làm rõ hướng xử lý ngay tại diễn đàn. Tất cả từng bước hình thành không gian đối thoại đa chiều, thực chất, đưa những vấn đề từ thực tiễn doanh nghiệp vào quá trình hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi", ông Hồng Anh nhận định.

Khép lại hai vòng đối thoại địa phương và cấp miền, VPSF 2026 bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Phiên toàn thể cấp cao. Đây là vòng đối thoại quan trọng nhằm tập trung trao đổi các nhóm kiến nghị trọng tâm, các vấn đề vượt thẩm quyền địa phương và những cơ chế, chính sách cần sự phối hợp hoặc quyết định ở cấp Trung ương. Vòng đối thoại cấp cao được kỳ vọng sẽ kết nối những vấn đề từ thực tiễn địa phương với các quyết sách ở tầm quốc gia, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầu tư, đổi mới sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.