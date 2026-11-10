Cụ thể hóa thông điệp 'Đồng hành, đồng kiến tạo, tự chủ chiến lược'

Sự kiện đánh dấu bước chuyển dịch mang tính chiến lược trong quan hệ hợp tác công nghiệp - công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, cụ thể hóa trực tiếp quan điểm chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam về việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dựa trên tinh thần “Đồng hành, đồng kiến tạo, tự chủ chiến lược”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Meiko.

Dưới sự chứng kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch GTINX và ông Sakate Atsushi, Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn Meiko đã chính thức trao thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của các đại biểu cấp cao.

Tổng công ty GTINX là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an Việt Nam với định hướng phát triển trở thành tập đoàn công nghệ - công nghiệp an ninh nòng cốt. Cùng đó, Tập đoàn Meiko Electronics, thành lập từ năm 1975 (trụ sở tại Kanagawa, Nhật Bản), là Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất bảng mạch in điện tử (PCB), lắp ráp linh kiện SMT, tự động hóa và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Tập đoàn Meiko và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thỏa thuận hai bên được thiết lập nhằm kết nối năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm của GTINX với nền tảng sản xuất công nghiệp hiện đại của Meiko, khép kín chuỗi quy trình từ xác định nhu cầu, thiết kế, chế tạo mẫu thử, kiểm thử cho đến sản xuất hàng loạt và thương mại hóa.

Thỏa thuận ghi nhớ giữa hai tập đoàn tập trung triển khai toàn diện trên 3 trụ cột công nghiệp trọng yếu, kết nối hoạt động R&D với hạ tầng sản xuất quy mô lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu vực phòng thí nghiệm của Tập đoàn Meiko.

Ở trụ cột thứ nhất, hợp tác sản xuất theo mô hình OEM/ODM, phối hợp sản xuất bảng mạch điện tử (PCB), lắp ráp linh kiện SMT, chế tạo và hoàn thiện các thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn kỹ thuật của GTINX. Ở trụ cột thứ hai, hợp tác nghiên cứu phát triển (R&D), trọng tâm là nghiên cứu thiết bị phần cứng, thiết bị IoT, truyền thông thông minh.

Trong lĩnh vực này, GTINX đóng vai trò chủ trì xác định yêu cầu, tính năng và tiêu chuẩn cụ thể; Meiko phối hợp thiết kế phần cứng, lựa chọn công nghệ và đề xuất phương án sản xuất. Trụ cột thứ ba là bảo đảm nội địa hóa, ưu tiên sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu.

Đối với các dự án cụ thể, hai bên nghiên cứu thiết lập khu vực sản xuất riêng biệt được kiểm soát tại các nhà máy của Meiko ở Việt Nam. Đồng thời, Meiko sẽ phối hợp xây dựng lộ trình chuyển giao công nghệ, giúp GTINX nâng cao năng lực nội tại và từng bước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa.

Lễ ký thoả thuận đã thể hiện sinh động tinh thần “Đồng hành, đồng kiến tạo, tự chủ chiến lược” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong chuyến thăm Nhật Bản. Đồng thời, nâng cao năng lực tự lực, tự cường công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân người Việt Nam đang làm việc tại Tập đoàn Meiko.

Việc tiếp cận công nghệ sản xuất điện tử tiên tiến từ Nhật Bản giúp GTINX chủ động hơn trong nghiên cứu, sản xuất các thiết bị công nghiệp lưỡng dụng. Đồng thời, hợp tác không chỉ dừng lại ở quy mô doanh nghiệp mà còn đóng góp thiết thực vào hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.