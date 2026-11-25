Cụ thể hoá thỏa thuận hợp tác giữa Hà Nội và Saint Petersburg
Để cụ thể hoá định hướng hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Saint Petersburg, trong sáng 25/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Saint Petersburg do ông Alexander Dmitrievich Beglov - Thống đốc thành phố dẫn đầu. Hai bên tập trung trao đổi các định hướng, giải pháp nhằm cụ thể nội dung hợp tác, trong đó ưu tiên những lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cu-the-hoa-thoa-thuan-hop-tac-giua-ha-noi-va-saint-petersburg-246261125191437154.htm