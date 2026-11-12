Cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga

Ngày 12/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chào mừng bà Valentina Matviyenko cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga; đánh giá cao vai trò của Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga và những đóng góp của cá nhân bà Valentina Matvienko trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hiện nay là cụ thể hóa các định hướng và thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước thành những chương trình, dự án hợp tác có hiệu quả; đề nghị Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục phối hợp với Quốc hội Việt Nam hỗ trợ Chính phủ hai nước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai hợp tác.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh hai bên cần tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo; kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác địa phương, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, khai thác hiệu quả hơn các điều kiện thuận lợi về kết nối hàng không giữa hai nước./.