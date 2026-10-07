Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Cụ thể hóa các nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể Thủ đô

Ngày 7/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 331/KH-UBND ngày 24/8/2026 về thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là các kế hoạch triển khai nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Kế hoạch này là bước cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Quy hoạch tổng thể Thủ đô thành các nhiệm vụ, chương trình và đồ án quy hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương để từng bước đưa Quy hoạch tổng thể vào thực tiễn.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm, một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch số 331/KH-UBND là rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch các cấp để cụ thể hóa các định hướng phát triển không gian của Thủ đô; trong đó, tập trung vào các quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu khu chức năng, quy hoạch không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch chung xã.

Tổ chức triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Theo danh mục đang được thành phố tổ chức triển khai, có 125 quy hoạch, gồm 63 quy hoạch phân khu đô thị, 13 quy hoạch phân khu khu chức năng, 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và 44 quy hoạch chung xã.

Đối với những khu vực đã có quy hoạch, đang triển khai quy hoạch hoặc đã có định hướng phát triển cơ bản phù hợp, ổn định với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố tiếp tục kế thừa, hoàn thiện và tổ chức thực hiện theo các quy hoạch đã được phê duyệt; đồng thời rà soát, cập nhật những nội dung cần thiết để bảo đảm sự thống nhất với Quy hoạch tổng thể mới.

Đối với những khu vực có định hướng phát triển mới, có yêu cầu điều chỉnh về không gian, chức năng sử dụng đất, hạ tầng hoặc các cực, trục động lực phát triển mới của Thủ đô thì tổ chức lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Việc sắp xếp bảo đảm tính kế thừa, tránh chồng chéo, không làm lại những nội dung đã phù hợp, đồng thời tạo cơ sở để triển khai những định hướng phát triển mới của Thủ đô. Đến nay, tiến độ triển khai cơ bản theo kế hoạch.

Đối với các quy hoạch phân khu đô thị, một số đồ án đã hoàn thành các bước chuẩn bị và đang tổ chức thẩm định, trình phê duyệt; dự kiến trong tháng 10/2026 có 9 quy hoạch phân khu đô thị và 1 quy hoạch phân khu khu chức năng đủ điều kiện trình phê duyệt.

Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục tập trung theo dõi bảo đảm các quy hoạch phù hợp với định hướng của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Ảnh minh họa: PV.

Đối với các quy hoạch chung xã, phần lớn các quy hoạch chung xã đã được bố trí vốn, toàn bộ các quy hoạch đã xác định đơn vị tư vấn; các địa phương đang khẩn trương tổ chức lập, lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ. Mục tiêu là trình thẩm định các quy hoạch chung xã trước ngày 31/10/2026, thẩm định trong tháng 11, phấn đấu phê duyệt trong tháng 12/2026.

Thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ từng đồ án, bảo đảm các quy hoạch phù hợp với định hướng của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; đồng thời ưu tiên hoàn thành các đồ án đã đủ điều kiện, đẩy nhanh các đồ án đang triển khai và kịp thời báo cáo UBND thành phố đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Mục tiêu là từng bước hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy hoạch, vừa kế thừa những quy hoạch đã ổn định, phù hợp, vừa kịp thời cụ thể hóa các định hướng phát triển mới, tạo cơ sở cho việc quản lý, đầu tư và phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.