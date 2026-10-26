Cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Ba Lan bằng các dự án đầu tư giá trị lâu dài

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã cùng tham dự và phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan, do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Kinh tế, Phát triển và Công nghệ Ba Lan tổ chức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đến dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan. Ảnh: CP

Khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao việc Hội nghị được tổ chức ngay sau khi lãnh đạo hai nước chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Ba Lan lên Đối tác Chiến lược - dấu mốc lịch sử này thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc, tầm nhìn chung và quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng kỳ vọng Hội nghị sẽ góp phần đưa các cam kết trong hội đàm giữa hai Thủ tướng thành những hành động cụ thể, cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Ba Lan mới thiết lập bằng những sáng kiến, chương trình, dự án hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có giá trị lâu dài; nhất là trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của mỗi nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Để đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước lên tầm cao mới, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất nâng cao chất lượng hợp tác.

Đánh giá cao sự hiện diện tại Hội nghị của các doanh nghiệp, tổ chức của Ba Lan hoạt động trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, công nghệ vũ trụ... và các đối tác phía Việt Nam, Thủ tướng đánh giá đây là cơ hội để các bên trực tiếp kết nối, trao đổi thông tin nhằm cụ thể hóa các tiềm năng trong các lĩnh vực mới, có hàm lượng khoa học, công nghệ, giá trị gia tăng cao.

Trên tinh thần đó, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Ba Lan nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực khác, đặc biệt là các ngành mũi nhọn của Ba Lan, phù hợp với nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam như năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, đường sắt, đóng tàu, môi trường... gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất một số định hướng lớn cần tập trung. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường phát huy các cơ chế đối thoại giữa doanh nghiệp và các bộ, cơ quan liên quan, trong đó có Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức hàng năm với sự tham gia của đại diện các tổ chức, doanh nghiệp từ châu Âu, trong đó có Ba Lan.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp tăng cường liên kết, đề cao trách nhiệm xã hội và kinh doanh bền vững; phía Ba Lan tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các chuỗi sản xuất, cung ứng; ưu tiên sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ; cam kết hợp tác, đầu tư dài hạn, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường...

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CP

Doanh nghiệp Việt Nam - Ba Lan cần cùng nhau phát triển các sản phẩm mới

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nêu rõ hai nước là những đối tác kinh tế bình đẳng, thân thiện, với sự cộng hưởng và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời đề cập 3 lĩnh vực trọng tâm, đặc biệt có triển vọng để làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, gồm: Ngành công nghiệp dược phẩm và y tế; công nghiệp quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng; ngành vũ trụ và các công nghệ hiện đại.

Trong lĩnh vực y tế, Thủ tướng Ba Lan nhắc đến những ví dụ cho thấy các khoản đầu tư của Ba Lan, điển hình là của tập đoàn dược phẩm Adamed, có thể hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của ngành dược phẩm Việt Nam; theo mô hình: vốn, công nghệ và kinh nghiệm của Ba Lan kết hợp với năng lực của các chuyên gia Việt Nam cùng tiềm năng của thị trường nội địa.

Hợp tác trong lĩnh vực này có thể bao gồm các khoản đầu tư mới, nghiên cứu, phát triển sản xuất cũng như xuất khẩu thuốc và các sản phẩm y tế sang các thị trường khác trong khu vực.

Với lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và các công nghệ lưỡng dụng, Thủ tướng Ba Lan cho rằng hợp tác không giới hạn chỉ ở hoạt động mua bán trang thiết bị mà còn cả sản xuất, dịch vụ, đào tạo và công nghệ.

Các đại biểu dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam- Ba Lan. Ảnh: CP

Về ngành vũ trụ và công nghệ hiện đại, Thủ tướng Ba Lan cho rằng hai nước có thể cùng nhau phát triển các giải pháp trong lĩnh vực quan sát Trái đất, phân tích dữ liệu vệ tinh cũng như ứng dụng trong nông nghiệp, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi trường và quản lý cơ sở hạ tầng; nhất là tiềm năng đặc biệt trong kết hợp các công nghệ vũ trụ với trí tuệ nhân tạo.

"Chúng ta muốn các doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam không chỉ cung cấp công nghệ cho nhau, mà còn cùng nhau phát triển các sản phẩm mới, phát triển năng lực và thương mại hóa các giải pháp trên thị trường quốc tế. Đây là cơ hội để xây dựng các mối liên kết công nghiệp hiện đại mang lại lợi ích cho cả hai phía", Thủ tướng Ba Lan nói.