Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 thành hành động phù hợp thực tế tại cơ sở

Các cấp ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể, gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân và nâng cao đời sống nhân dân.

Người dân làm thủ tục tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc

Tại xã Tu Vũ, cấp ủy xác định cần phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Tu Vũ có diện tích hơn 49 km2, dân số trên 42.000 người. Trong đó, đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 35%, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 15%, riêng dân tộc Mường chiếm hơn 70% dân số. Với đặc điểm dân cư đa dạng, địa phương chú trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ông Dương Quốc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tu Vũ cho biết, địa phương tập trung cụ thể hóa nghị quyết bằng những nhiệm vụ phù hợp với thực tế, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tăng cường tuyên truyền để người dân đồng thuận thực hiện. Cấp ủy, chính quyền chú trọng nắm bắt, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh tại cơ sở, gắn triển khai nghị quyết với công tác kiểm tra, giám sát và kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh phát triển kinh tế, Tu Vũ quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Mường; trong đó có tiếng chiêng, nghệ thuật múa và nghề dệt thủ công. Theo ông Dương Quốc Lâm, địa phương chú trọng vận động nghệ nhân, các gia đình và thế hệ trẻ tham gia bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa, đưa văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng. Về lâu dài, xã định hướng gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Qua đó, cộng đồng không chỉ giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống mà còn có thêm cơ hội phát huy những giá trị này phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Gắn xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Thành Nguyễn Chí Thành, địa phương đặc biệt quan tâm nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp các thôn, cơ sở giáo dục công lập và tổ chức lại bộ máy ngành Y tế, Đảng ủy xã sẽ cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy thành nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn; phân công cấp ủy viên trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo từng chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, địa phương tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh, bền vững; thương mại, dịch vụ gắn với vận tải, logistics và kết cấu hạ tầng đồng bộ. Xã đặt mục tiêu đến đầu năm 2028, diện mạo địa phương và đời sống người dân chuyển biến rõ nét; đến năm 2030 cơ bản đáp ứng các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại, văn minh.

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng Cương cho biết, địa phương tiếp tục xây dựng chương trình hành động gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, rà soát và tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Là địa bàn có thế mạnh về nông nghiệp, xã chú trọng phát triển sản xuất hàng hóa chất lượng cao, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân; đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong công tác xây dựng Đảng, địa phương tiếp tục củng cố tổ chức đảng từ cơ sở, xác định rõ trách nhiệm của từng chi bộ, cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ từ cấp xã đến cấp thôn để bố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn các địa phương cho thấy, việc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV cần gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển cụ thể của từng xã; trong đó chú trọng xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của nhân dân. Trên cơ sở đó, các cấp ủy tiếp tục rà soát những hạn chế, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện, gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hóa và nâng cao đời sống người dân; góp phần tạo chuyển biến thiết thực ngay từ cơ sở.