Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV bằng kế hoạch, chương trình hành động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Quân đội

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên quán triệt, bồi dưỡng 6 chuyên đề.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trung tướng Bùi Công Chức, Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị) trình bày chuyên đề.

Trung tướng Bùi Công Chức, Cục trưởng Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị) trình bày các chuyên đề: “Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; định hướng nội dung xây dựng Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết”; “Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; định hướng nội dung xây dựng Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết”; “Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; định hướng một số nội dung cần triển khai thực hiện của Quân ủy Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội”.

Thiếu tướng Trần Đình Thọ, Cục trưởng Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị) trình bày chuyên đề.

Thiếu tướng Trần Đình Thọ, Cục trưởng Cục Cán bộ (Tổng cục Chính trị) trình bày các chuyên đề: “Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; định hướng nội dung xây dựng Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết”; “Kết luận số 105-KL/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; định hướng một số nội dung cần triển khai thực hiện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng”.

Thiếu tướng Đỗ Đình Mỹ, Phó cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng trình bày chuyên đề.

Thiếu tướng Đỗ Đình Mỹ, Phó cục trưởng Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) trình bày chuyên đề “Kết luận số 106-KL/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027; báo cáo một số kết quả đạt được năm 2026 và định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2027 trong Quân đội”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh yêu cầu thống nhất nhận thức, củng cố quyết tâm chính trị, xác định rõ trách nhiệm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Trung ương trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

Thượng tướng Trương Thiên Tô khẳng định: Giá trị của nghị quyết không chỉ ở việc quán triệt đầy đủ, thực hiện đúng các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân cần nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết với tinh thần chủ động, nghiêm túc, thực chất; không học tập hình thức, không dừng lại ở ghi nhớ nội dung, mà phải nhận thức sâu sắc vấn đề Trung ương đặt ra, yêu cầu đối với Quân đội và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, cần phải phân biệt rõ ba yêu cầu: Nhận thức đúng để có quyết tâm đúng; quyết tâm đúng phải được chuyển hóa thành chủ trương, biện pháp sát thực tiễn; chủ trương, biện pháp chỉ có giá trị khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc và tạo ra kết quả cụ thể.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 51 điểm cầu tại sở chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, với sự tham dự của hơn 6.500 đại biểu.

Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, thiết thực, sâu sát cơ sở; gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình... Cùng với đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; xác định rõ khâu đột phá, phân công cụ thể trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, kết quả cần đạt; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, quyết tâm thực hiện đến cùng, khắc phục bệnh hình thức, bảo đảm các chủ trương, giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

Từ yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV và nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị toàn Đảng bộ Quân đội và toàn quân thống nhất triển khai thực hiện tốt ba nội dung: Vững nguyên tắc, chắc nền tảng chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp chiến lược, chiến dịch; nói đi đôi với làm, quyết tâm làm đến cùng, lấy kết quả thực chất làm thước đo.