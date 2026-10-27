Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV bằng chương trình hành động thiết thực

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới hơn 200 điểm cầu của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt những quan điểm chỉ đạo, nội dung mới, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá của các nghị quyết, kết luận được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ UBND tỉnh.

Đồng chí Vi Văn Nghĩa, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị.

Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị đồng thời quán triệt các nội dung về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.