Cụ thể hóa nghị quyết thành nhiệm vụ cụ thể, quyết liệt trong tổ chức thực hiện

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng phụ trách, theo dõi tỉnh Tuyên Quang.

Cụ thể hóa nghị quyết Trung ương, rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ. Đây là nhóm nghị quyết có mối quan hệ chặt chẽ, kế thừa những chủ trương lớn qua các nhiệm kỳ, đồng thời có nhiều nội dung mới, mang tính đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Bộ Chính trị định hướng xây dựng chương trình hành động chung đối với 3 nghị quyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng dự thảo Chương trình hành động trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến. Yêu cầu đặt ra là phải cụ thể hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương của Trung ương, nhưng phù hợp với thực tiễn tổ chức đảng, bộ máy và yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ quan chủ trì, đơn vị thực hiện và thời hạn hoàn thành.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu tại hội nghị.

Đối với Kế hoạch thực hiện Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh và Kết luận số 105-KL/TW về thu hút, trọng dụng nhân tài, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung cho ý kiến về mục tiêu, cách làm, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới và có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn.

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh, các chỉ tiêu Trung ương giao là định hướng quan trọng, đòi hỏi quyết tâm cao và sự triển khai đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Phát triển phải hướng tới nâng cao thu nhập, mức sống và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với các quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí yêu cầu rà soát, cập nhật các quy định mới của Trung ương về phân cấp, phân quyền; bảo đảm quy chế rõ trách nhiệm, thẩm quyền, mối quan hệ công tác, phù hợp với mô hình tổ chức mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sâu, đóng góp ý kiến thẳng thắn, sát thực tiễn, góp phần hoàn thiện các dự thảo, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được chia thành 4 tổ thảo luận, tập trung nghiên cứu, cho ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV: Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứrg yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến vào 6 nội dung quan trọng gồm: Dự thảo Kết luận định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Kế hoạch thực hiện Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I; và dự thảo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại tổ thảo luận số 2.

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì thảo luận tại tổ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu thảo luận.

Đã có 37 ý kiến của đại biểu với 85 nội dung có liên quan. Các ý kiến thảo luận tập trung vào việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương thành nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tiễn của tỉnh; xác định rõ mục tiêu, tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm các nội dung sau khi được ban hành có thể triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Tạo chuyển biến thực chất trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu, khẩn trương hoàn thiện các văn bản bảo đảm đúng quy trình, chất lượng và tính khả thi. Chương trình hành động phải dễ thực hiện, rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; các chỉ tiêu phấn đấu phải bằng hoặc cao hơn yêu cầu Trung ương giao. Đối với nhóm nhiệm vụ định tính, cần xác định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện; với nhiệm vụ định lượng phải cụ thể hóa chỉ tiêu, cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, trong đó làm rõ nhiệm vụ của đảng ủy các xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu đổi mới đồng bộ các khâu từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm liên thông, thống nhất. Cùng với xây dựng đội ngũ, cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, sàng lọc, kịp thời điều chỉnh, bố trí lại những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm, đồng thời có cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc định hướng của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh, tập trung xây dựng các nhóm giải pháp quyết liệt để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10,5%. Trong đó, cần có giải pháp cụ thể tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; rà soát kỹ danh mục dự án, điều kiện triển khai và công tác quy hoạch, khắc phục tình trạng bố trí vốn nhưng không đủ điều kiện thực hiện. Công tác thu ngân sách phải đánh giá đầy đủ nguồn thu, tiềm năng và dư địa phát triển của từng địa phương, làm cơ sở giao chỉ tiêu sát thực tế, khai thác hiệu quả các nguồn lực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu phát triển, bên cạnh giải pháp về cơ chế, nguồn lực, yếu tố con người có ý nghĩa quyết định. Các cấp, các ngành cần nâng cao chất lượng quản lý, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ tại các sở, ngành và địa phương, bảo đảm đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từng chỉ tiêu, từng lĩnh vực phải có giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn. Năm 2026 là năm hoàn thiện thể chế, vì vậy năm 2027 phải tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện, đưa các chủ trương, mục tiêu thành kết quả thực chất.

Đối với các quy chế làm việc, đồng chí yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, rà soát để bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Trung ương, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, khắc phục tình trạng chồng chéo, bảo đảm sự phối hợp thông suốt giữa các cơ quan, tổ chức đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị, các tổ chức đảng khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận và chương trình hành động thành kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế; hoàn thành trong tháng 11. Các đồng chí được phân công phụ trách địa bàn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai, gắn kết quả thực hiện với đánh giá cán bộ, tổ chức đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thông tin về quá trình cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kịp thời phát hiện, lan tỏa những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.