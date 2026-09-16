Cụ thể hóa Nghị quyết, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Toàn cảnh hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 và Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra. Các quy chế xác định rõ nguyên tắc, chế độ làm việc, trách nhiệm, thẩm quyền của từng tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm hoạt động của Liên minh HTX tỉnh thống nhất, nền nếp, hiệu quả.

Ban Chấp hành cũng thống nhất phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh. Đây là cơ sở để từng thành viên phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào thực tiễn.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là thông qua Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành tổ chức 2 kỳ họp mỗi năm, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiểm điểm tiến độ các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và xác định nhiệm vụ, giải pháp cho từng giai đoạn. Năm 2026, trọng tâm là hoàn thiện các quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, quy định về thu và sử dụng hội phí, công tác thi đua, khen thưởng và quán triệt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. Từ năm 2027, Ban Chấp hành tập trung đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Liên minh HTX tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường ký Chương trình phối hợp về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Năm 2028 sẽ tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội; làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời xem xét điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn. Trong những năm cuối nhiệm kỳ, Ban Chấp hành tập trung rà soát tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là những nhiệm vụ còn đạt thấp hoặc có nguy cơ không hoàn thành để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Năm 2030, chuẩn bị các nội dung tổng kết nhiệm kỳ, xây dựng văn kiện, nhân sự và các điều kiện phục vụ Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2031-2036. Năm 2031 tổ chức Đại hội, tổng kết nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Hội nghị cũng thông qua Quy định về thu và sử dụng hội phí; Quy chế thi đua, khen thưởng và phương án thành lập các cụm thi đua của Liên minh HTX tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Liên minh HTX tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường ký Chương trình phối hợp về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2026-2030. Chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự gắn kết trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp; hỗ trợ các HTX nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường liên kết sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

Các nội dung được thống nhất tại Hội nghị lần thứ 2 là cơ sở để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và từng giai đoạn; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, góp phần phát huy vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.