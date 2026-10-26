Cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 bằng tiến độ, sản phẩm và kết quả rõ ràng

Sáng 26/10, Đảng ủy NHNN tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đánh giá cán bộ bằng kết quả thực chất

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc NHNN cho biết, tại Hội nghị toàn quốc ngày 16/10/2026, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: Nghị quyết 29 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 30 về về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 31 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Quy định 224 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận 105 về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Báo cáo đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc NHNN phát biểu tại Hội nghị

Theo Thống đốc, tại Hội nghị toàn quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Chủ trương đúng phải được kiểm chứng bằng hiệu quả hoạt động của bộ máy, sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống Nhân dân.

Năm yêu cầu được nhấn mạnh là gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện; xây dựng, phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài; thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, chuẩn bị kế hoạch năm 2027; giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của Nhân dân.

Triển khai Nghị quyết số 29, Thống đốc nhấn mạnh mục tiêu đổi mới phương thức lãnh đạo để chủ trương đúng được thực hiện nhanh hơn, rõ trách nhiệm hơn và tạo kết quả cụ thể hơn. Cần phân định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng với trách nhiệm tổ chức thực hiện của cơ quan nhà nước; phân công, phân cấp, phân quyền phải đi cùng nguồn lực, điều kiện thực hiện, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Đối với Đảng bộ NHNN, đổi mới phương thức lãnh đạo phải gắn với đặc thù quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, khi mỗi quyết sách có tác động rộng đến nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô, tiền tệ, tín dụng, tỷ giá và rủi ro hệ thống; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị. Cấp ủy lãnh đạo đúng chức năng, thẩm quyền; người đứng đầu chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ và kết quả công việc, khắc phục tình trạng việc thuộc thẩm quyền nhưng vẫn phải xin ý kiến nhiều cấp, nhiều khâu.

Công tác kiểm tra, giám sát cần gắn với tiến độ, sản phẩm và kết quả, kịp thời phát hiện vướng mắc về cơ chế, phối hợp hoặc trách nhiệm, không để công việc kéo dài.

Về Nghị quyết số 30, Thống đốc nêu rõ công tác cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo. Việc tuyển chọn, đào tạo, bố trí cán bộ phải căn cứ vào vị trí việc làm và năng lực cần thiết. “Công tác cán bộ phải bắt đầu từ yêu cầu của công việc và kết thúc bằng hiệu quả của công việc; không phải tìm việc cho người, mà phải tìm đúng người để làm việc”, Thống đốc nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Đánh giá cán bộ cần khắc phục tình trạng bình quân, nể nang, hình thức; coi trọng sản phẩm, kết quả kiểm chứng được, đồng thời tính đến độ khó của nhiệm vụ, nguồn lực và điều kiện thực hiện. Kết quả đánh giá phải được sử dụng thực chất trong đào tạo, bố trí, đề bạt, trọng dụng hoặc thay thế cán bộ.

Đối với ngành Ngân hàng, yêu cầu ngày càng cao về hoạch định chính sách, quản trị rủi ro, thanh tra, giám sát, công nghệ, dữ liệu và an toàn hệ thống đòi hỏi đội ngũ có kiến thức chuyên sâu, tư duy chiến lược, khả năng phản ứng nhanh. Cùng với bố trí đúng người, đúng việc, cần mạnh dạn giao nhiệm vụ khó cho cán bộ có năng lực, phát triển chuyên gia chuyên sâu, tạo môi trường để cán bộ trẻ trưởng thành.

Triển khai Nghị quyết số 31, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của ngành: nâng cao chất lượng tham mưu, hoạch định, tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; kiểm soát quyền lực, phòng ngừa vi phạm trong những lĩnh vực nhạy cảm.

Thống đốc yêu cầu tăng cường liêm chính công vụ; kiểm soát các khâu có nguy cơ phát sinh lợi ích nhóm, xung đột lợi ích; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, khắc phục tình trạng công việc chậm nhưng không rõ trách nhiệm. Sinh hoạt chi bộ cần gắn với nhiệm vụ đơn vị, vấn đề thực tiễn và trách nhiệm từng đảng viên; ứng dụng dữ liệu, công nghệ số phải đi cùng đổi mới phương pháp làm việc.

Ba nghị quyết có trọng tâm riêng nhưng gắn bó, bổ sung cho nhau: xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo nền tảng; đổi mới phương thức lãnh đạo tạo chuyển biến về chất; xây dựng đội ngũ cán bộ quyết định kết quả tổ chức thực hiện.

Với Quy định số 224, Thống đốc lưu ý việc triển khai tại NHNN phải gắn với liêm chính, kiểm soát xung đột lợi ích và đặc thù quản lý tiền tệ, ngân hàng. Quyền đầu tư, kinh doanh hợp pháp của cán bộ, đảng viên phải đi đôi với chấp hành nghiêm các giới hạn theo quy định; không suy diễn thành cấm đoán chung, cũng không hiểu mở rộng quyền là nới lỏng trách nhiệm.

Cán bộ, nhất là người tiếp cận thông tin nhạy cảm về chính sách, thanh tra, giám sát, tuyệt đối không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thông tin công tác hoặc nguồn lực công để tạo lợi thế cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của bản thân, người có liên quan hoặc nhóm lợi ích.

Đối với Quy định số 225 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, yêu cầu đặt ra là chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, đồng thời bảo vệ cán bộ làm đúng, dám đổi mới vì lợi ích chung. Cần giám sát có trọng tâm, dựa trên rủi ro; làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, người đứng đầu. Không chồng chéo với thanh tra, kiểm tra, kiểm toán: tận dụng thông tin, kết quả hợp pháp nhưng giữ đúng chức năng và trình tự của công tác Đảng.

Phối hợp và khai thác thông tin nhưng không đồng nhất hai hệ thống nhiệm vụ; không lấy kết quả thanh tra chuyên ngành thay thế tự động cho kết luận kiểm tra của Đảng, cũng không để hoạt động kiểm tra của Đảng làm thay nhiệm vụ chuyên môn. Khi xem xét trách nhiệm, phải đánh giá khách quan, dựa trên chứng cứ, phân biệt quyết định có căn cứ, đúng thẩm quyền, vì lợi ích chung nhưng kết quả không như dự kiến với hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm hoặc vụ lợi.

Về Kết luận số 105, Thống đốc nhấn mạnh thu hút nhân tài cần gắn với nhiệm vụ chiến lược của Ngân hàng Trung ương, nhất là chính sách tiền tệ, phân tích kinh tế vĩ mô, công nghệ, dữ liệu, an ninh mạng và quản trị rủi ro. Cần giao đúng việc, tạo điều kiện nghiên cứu, phát triển nghề nghiệp và đánh giá bằng đóng góp thực tế, qua đó trọng dụng, giữ chân và phát huy năng lực người tài.

Chủ động điều hành tiền tệ, hướng tín dụng vào động lực tăng trưởng

Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Thống đốc cho biết, Trung ương xác định phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%; điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư và tháo gỡ các dự án tồn đọng.

Năm 2027 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Đối với ngành Ngân hàng, Thống đốc nhận định năm 2026, diễn biến kinh tế thế giới, giá năng lượng, chính sách thương mại và lãi suất của các nền kinh tế lớn tạo sức ép đối với điều hành trong nước. Chính sách tiền tệ đã được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, tỷ giá, thị trường tiền tệ vẫn lớn; doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn trong tiếp cận tín dụng.

Thống đốc nêu năm nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Trước hết, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa; theo dõi sát diễn biến trong nước, quốc tế để phản ứng kịp thời, hài hòa giữa hỗ trợ tăng trưởng, ổn định giá trị đồng tiền và an toàn hệ thống.

Đồng chí Lê Thị Mai Hương – Phó Bí thư Chuyên trách Đảng uỷ NHNN phát biểu tiếp thu chỉ đạo

Hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, người dân, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn. Mở rộng tín dụng phải gắn với chất lượng, kiểm soát rủi ro và an toàn hệ thống. Nâng cao năng lực quản lý, thanh tra, giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động nhận diện và xử lý rủi ro, giữ ổn định thị trường tiền tệ và an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; triển khai thực chất nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ứng dụng dữ liệu và nền tảng số trong quản lý, điều hành, cung ứng dịch vụ, đồng thời tăng cường an ninh, an toàn thông tin.

Cuối cùng là hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và phối hợp; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm đầu ra của từng đơn vị, cá nhân. Thống đốc nhấn mạnh, học tập, quán triệt nghị quyết phải chuyển thành đổi mới cụ thể trong hoạt động của Đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ NHNN. Kết quả cuối cùng phải được đo bằng chuyển biến thực chất tại cơ quan, đơn vị.

Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức nghiên cứu nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ chính trị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy theo phân công tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, sát thực tiễn. Văn phòng Đảng ủy làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Thị Mai Hương – Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy NHNN cho biết, Đảng ủy NHNN đã ban hành Kế hoạch số 41 – KH/ĐUNHNN ngày 16/10/2026 về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn chủ động tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV bằng hình thức phù hợp.